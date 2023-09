Pape François: secourir les migrants, « un devoir de civilisation »

Devant le mémorial des marins et migrants morts en mer, François appelle à un sursaut d'humanité et de civilisation.

« Marseillais de toutes confessions et de toutes religions, nous montons sur cette colline pour nous confier à la Vierge Marie qu’ici nous appelons la Bonne Mère« . C’est par ces mots que Mgr Aveline, cardinal archevêque de Marseille, a accueilli le pape François à Notre-Dame de la Garde ce vendredi 22 septembre. C’est effectivement auprès de la « Bonne Mère » que le pape a choisi de commencer son voyage dans la cité phocéenne.

Après un temps de prière mariale dans la basilique, François s’est rendu au Mémorial des marins et migrants disparus en mer. Aux côtés de chefs religieux ou encore du maire de Marseille Benoit Payan, le pape a fustigé « l’indifférence » et la « peur« , « nous ne pouvons plus assister aux tragédies des naufrages provoqués par des trafics odieux et le fanatisme de l’indifférence (…) les personnes qui risquent de se noyer lorsqu’elles sont abandonnées sur les flots doivent être secourues. C’est un devoir d’humanité, c’est un devoir de civilisation » a-t-il martelé, « devant un tel drame, les mots ne servent à rien, mais des actes ».

Appelant les croyants à être exemplaires « dans l’accueil mutuel et fraternel« , « nous sommes à un carrefour. D’un côté la fraternité qui féconde des bontés, la communauté humaine, de l’autre l’indifférence qui ensanglante la Méditerranée, nous sommes à un carrefour des civilisations ».

Le Saint-Père a également remercié les ONG qui portent secours aux migrants en mer, tout en dénonçant ceux qui les empêchent de travailler « parce qu’il manque quelque chose à bord, ceci ou cela… ce sont des gestes de haine sous couvert de neutralité ».