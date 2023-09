Pape à Marseille : notre programmation spéciale

Suivez les Rencontres méditerranéennes et la venue du Pape à Marseille en direct sur Radio Notre Dame.

Le pape François viendra clôturer les Rencontres méditerranéennes le vendredi 22 et samedi 23 septembre prochain à Marseille. Radio Notre Dame vous propose de suivre les temps forts de cet évènement.

Mercredi 20 septembre à 8h :

Jean-Marie Guénois, rédacteur en chef au Figaro, chargé des questions religieuses sera l’invité de la Rédaction dès 8h. Auteur de « Pape François – La Révolution » (Gallimard), il reviendra notamment sur les enjeux de la venue du pape François dans la cité phocéenne.

Vendredi 22 septembre

Dès 10h, Melchior Gormand, de RCF, vous emmène à Marseille, « capitale culturelle de la Méditerranée », puis vous pourrez suivre en direct sur nos ondes, de 16h à 19h, l’arrivée du pape, le temps de prière et de recueillement autour d’une stèle des marins et migrants morts en mer et la rencontre avec les responsables religieux de la ville. Une production RCF.

Qu’attendez-vous de la visite du pape à Marseille ? C’est la question posée par Cécilia Dutter dès 22h. Réagissez en direct dans « Ecoute dans la nuit », le père Albert Gambart, curé de la paroisse Saint-Médard, et Clotilde Brossollet, éditrice et auteur de « Catholiques de tous les partis, engagez-vous ! » seront en plateau.

Samedi 23 septembre – en direct de la cathédrale de la Major – production RCF

Dès 6h30 et jusqu’à 9h, écoutez la matinale spéciale avec de nombreux invités: Mgr Vesco, archevêque d’Alger, Mgr Bustillo, évêque d’Ajaccio, élevé récemment à la pourpre cardinalice et Renaud Muselier, président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d’Azur. À partir de 9h, les équipes de RCF PACA vous emmènent au cœur de ces Rencontres méditerranéennes avec des reportages et le discours du pape en direct du Palais du Pharo.

À 15h, nous vous donnons rendez-vous au Stade Vélodrome pour une table-ronde en direct, suivie de la messe présidée par le pape François. (uniquement sur le web, notre application et le DAB+)