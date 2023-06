Notre-Dame de Paris : le mobilier liturgique dévoilé

« Donner à notre cathédrale un mobilier liturgique d’une noble simplicité , qui soit le support le plus respectueux et le plus digne pour notre prière (…) » expliquait ce vendredi 23 juin, Mgr Laurent Ulrich, avant de révéler les noms de ceux qui seront chargés de réaliser le futur mobilier et reliquaire de Notre-Dame de Paris.…

« Donner à notre cathédrale un mobilier liturgique d’une noble simplicité , qui soit le support le plus respectueux et le plus digne pour notre prière (…) » expliquait ce vendredi 23 juin, Mgr Laurent Ulrich, avant de révéler les noms de ceux qui seront chargés de réaliser le futur mobilier et reliquaire de Notre-Dame de Paris. Avec l’avis du Comité artistique, l’archevêque de Paris a choisi de confier à Guillaume Bardet la

réalisation des cinq éléments principaux du mobilier liturgique (baptistère, ambon, autel, tabernacle et cathèdre) et à Ionna Vautrin la réalisation des chaises de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Guillaume Bardet et Ionna Vautrin rejoignent Sylvain Dubuisson, déjà retenu pour réaliser le nouveau reliquaire de la

Couronne d’épines du Christ, et tous les artistes chargés de travailler sur le chemin de pèlerinage, mais également le son, la lumière, la vidéo et l’équipement audiovisuel de la cathédrale.

« Ma ligne directrice, mon cahier des charges personnel, c’est un travail autour de l’immuable. Les pièces doivent embrasser le passé, vivre le présent et accueillir le futur. Elles doivent avoir une forme d’évidence pour les catholiques et être remarquables pour les non-chrétiens. Elles doivent exister pendant et hors la liturgie : sans crier, mais sans se cacher non plus. Être une présence évidente » souligne Guillaume Bardet. L’artiste a choisi le bronze, « pour exister, changer de matériaux était une évidence » indique t-il en conférence de presse.

Quant aux chaises, si Ionna Vautrin les a dessinées, c’est la maison landaise Bosc qui fabriquera les 1500 pièces. En chêne massif, l’artiste a voulu qu’elles « dialoguent avec le mobilier liturgique ». Le nouvel aménagement intérieur se veut dans la continuité de l’histoire de la cathédrale. Un choix assumé par Mgr Laurent Ulrich qui présentera ce projet à la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture le 23 juillet prochain.