Mgr David O’Connell, surnommé « le pacificateur », est mort à Los Angeles

Dans un communiqué, Mgr José H. Gomez, archevêque de Los Angeles, a dit sa peine « indicible » après la « mort inattendue » de son évêque auxiliaire, âgé de 69 ans, sans donner plus d’informations sur les circonstances de la mort. Il a salué « un artisan de paix avec un cœur pour les pauvres et les migrants. ». Le département du shérif du comté de Los Angeles a annoncé l’ouverture d’une enquête après la découverte du corps sans vie de l’évêque auxiliaire. Né en Irlande, Mgr David O’Connell a servi depuis 1979 dans le plus grand diocèse des Etats-Unis. En avril 1992, pendant les 6 jours d’émeutes à Los Angeles, il avait œuvré pour pacifier les relations dans le quartier. Nommé évêque en 2015 par le pape François, sa mort a suscité de vives réactions et des prières là où son corps a été retrouvé.

I’m in Hacienda Heights where Bishop David O’Connell, the Auxiliary Bishop of the Archdiocese of Los Angeles, was shot to death earlier today. Parishioners gather at the scene of the crime to mourn and pray for their beloved leader pic.twitter.com/455uda1ZqD