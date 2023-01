Mgr Aupetit visé par une enquête pour agression sexuelle

Une enquête préliminaire a été ouverte fin novembre pour agression sexuelle « sur personne vulnérable » après un signalement du diocèse de Paris sur l’ancien archevêque de Paris Mgr Michel Aupetit, a indiqué mardi le parquet de Paris.

Les investigations ont été confiées à la Brigade de répression de la délinquance aux personnes (BRDP), selon le parquet.

L’ancien archevêque aurait entretenu une liaison avec une personne vulnérable faisant l’objet d’une mesure de protection judiciaire.

Il s’agit, selon une source proche du dossier, « d’échanges de mails » entre le religieux et cette femme, dont le consentement apparent devra être confirmé au regard de sa santé mentale.

« On n’a absolument pas connaissance d’une plainte, donc on ne peut donner aucune indication sur ce sujet », a déclaré à l’AFP Me Jean Reinhart, avocat de Michel Aupetit.

En fait, l’ancien archevêque de Paris, qui avait démissionné en novembre 2021, est visé dans le cadre d’un protocole d’accord qu’il avait lui-même signé avec le Parquet de Paris et le diocèse de Paris en septembre 2019 pour que « toutes les dénonciations d’infractions sexuelles paraissant vraisemblables, [soient] transmises au parquet de Paris par la voie d’un signalement, sans qu’il soit nécessaire que la victime ait au préalable déposé plainte. »

Dans un communiqué en fin de soirée, le diocèse de Paris a indiqué que le signalement « ne comportait pas la qualification d’agression sexuelle ».

📣 #Communiqué du @dioceseparis à la suite de l’information diffusée dans les médias à propos de Mgr Michel Aupetit 👉 https://t.co/JGqYaNqvu9 pic.twitter.com/4GF8rGuR58 — Diocèse de Paris (@dioceseparis) January 3, 2023



Avec AFP