L’Europe et la guerre de l’esprit, Alep sous le séisme, les États-Unis et le gazoduc Nord Stream.

L’Europe face à une guerre de l’esprit ?

« Il faut une culture non suicidaire » rappelle Henri Hude qui vient répondre à la question suivante : L’Europe est-elle bien armée face à la guerre ?

Invité du Grand Témoin, ce philosophe annonce un « déséquilibre de la terreur » qui remplace « l’équilibre de la terreur. «

Alep sous le séisme

« La Syrie est plongée depuis douze ans dans une guerre effroyable » explique Vincent Gelot, invité du Témoignage du Jour.

Acteur humanitaire en Syrie, ce directeur Syrie Liban de l’Œuvre d’Orient alarme sur la situation humanitaire sur place et déplore les sanctions décrétées par les États-Unis et l’Union Européenne. Au contact des locaux, cet acteur témoigne de l’ambiance qui règne après le séisme et de l’aide apportée par cette association.

Les États-Unis ont-ils fait sauter le gazoduc Nord Stream ?

« Si les chars et les troupes passent la frontière de l’Ukraine, alors il n’y aura plus de Nord Stream 2 » déclare le président des États-Unis Joe Biden. Philippe Bornet, invité de la Question du Jour décrypte les propos du président américain tenus à Washington courant février. Cet essayiste décrit un « Parti de la paix » qui émerge dans les plus hautes sphères de l’administration américaine.