Les parents d’Émile se confient

Depuis le 8 juillet, le petit Emile, âgé de 2 ans et demi reste introuvable, malgré les recherches et les battus dans le Haut-Vernet, petit hameau des Alpes-de-Haute-Provence. Ses parents, Marie et Colomban se sont confiés à Samuel Pruvot, rédacteur en chef à Famille Chrétienne.

« Nous n’avons pas de nouvelles informations particulières à communiquer. » Le mystère autour de la disparition de leur jeune enfant reste incompréhensible. L’immense émotion et la tornade médiatique a conduit les parents à temporiser et de choisir de s’exprimer à Famille Chrétienne. « Nous nous sommes rendu compte qu’il nous faudrait le faire, au bon moment et avec un média choisi par nous.», précise Marie qui estime que « a plupart des journalistes ne sont pas en mesure de comprendre le monde catholique.» En effet, les parents disent avoir souffert « certains médias assez vicieux se sont permis de raconter n’importe quoi sur nous sous prétexte [qu’ils sont] cathos…»

« La solidarité a été très forte » Marie, maman du petit Emile

Les parents du petit Emile ont profité de cet entretien exclusif pour rétablir certains faits et exprimer leur reconnaissance pour l’immense solidarité qui s’est constitué autour de leur famille. « Nous avons reçu beaucoup de lettres, parfois des fleurs… Nous avons reçu aussi beaucoup de SMS » raconte Marie. « C’est pourquoi nous voulons dire merci à tous les anonymes qui sont venus sur place pour les battues. Ils étaient parfois si nombreux que les gendarmes les bloquaient en bas du village», raconte Colomban.

Même si l’inquiétude demeure sur le sors du petit Émile, les parents ne peuvent « s’empêcher d’espérer ». « Cela ne nous fait pas peur de demander à Dieu un miracle…» espère la jeune maman.