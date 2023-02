Les moins riches face à la Réforme des retraites, l’humain au cœur de la finance et le sens de Vaincre ou Mourir

Les moins riches et la Réforme des retraites

Denis Jacquet, fondateur de « Parrainer la Croissance » analyse cette journée de grève.

Invité du Grand Témoin, il dénonce un système politico-financier au profit de quelques-uns et qui délaisse les plus défavorisés. « Au-delà de la croissance, le plus important est de savoir à qui elle profite » déplore ce chef d’entreprise qui associe la Réforme de la retraite à la perte de sens du travail.

L’humain au cœur de la finance

Élodie Le Gendre, fondatrice de Sevenstones explique l’objectif de son entreprise. « On a tendance en France à voir le négatif » constate cette experte de l’accompagnement d’entrepreneurs dirigeants et actionnaire. Elle plaide pour une économie centrée sur l’homme et pointe l’importance de la psychologie de l’entrepreneur dans le Témoignage du Jour.

Vaincre ou Mourir, l’analyse

François Morinière, invité de la Question du Jour analyse la sortie du film Vaincre ou Mourir.

L’ancien directeur du journal L’Équipe analyse les traits du personnage principal dans le contexte historique de l’époque.

« Ceux qui se disent bien pensants militent pour ne pas aller voir cette œuvre historique » qui dénonce une certaine pression exercée sur les exploitants pour la distribution du film.