Les coulisses du pouvoir : de Giscard à la réforme des retraites !

A quoi ressemblent les coulisses du pouvoir ?

Valérie Giscard d’Estaing, Jacques Chirac, François Hollande, Nicolas Sarkozy ! En 40 ans, Catherine Nay a arpenté Le grand théâtre du pouvoir (Ed.Bouquins) en observant les mœurs politiques françaises après de Gaulle. Pour la journaliste, invitée du Grand Témoin, « la Ve République ne fonctionne bien que s’il y a une majorité » :

Un monde politique transformé, « nous avons changé d’époque, les jeunes diplômés aujourd’hui n’ont plus envie de faire de la politique » analyse Catherine Nay, notamment depuis la création de la Haute Autorité de la transparence pour la vie publique, « l’école de la suspicion » estime la journaliste politique :

Un deal pour la réforme des retraites ?

La visite des coulisses du pouvoir s’est poursuivie sur notre antenne avec Stéphane Juvigny, invité du Témoignage du jour. Il publie « Esthétique de la trahison » (Ed. Fayard) et romance la réélection d’un certain François Stolon, président de la République sortant. Une réélection qui devait être une formalité ! Au delà de ce premier ouvrage, Stéphane Juvigny a lui aussi arpenté le grand théâtre du pouvoir notamment en exerçant dans plusieurs cabinets ministériels. Interrogé sur la réforme des retraites, il explique notamment qu’un « deal » existe déjà entre des sénateurs et le Gouvernement.