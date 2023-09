Le Vélodrome vibre pour François

Grégoire, Gad Elmaleh, Mehdi Djaadi, Victoria de Bernadette de Lourdes, le saxophoniste Jimmy Sax, Glorious… Nombreux étaient les artistes présents pour animer la grande scène installée au Stade Vélodrome avant le début de la messe célébrée par le pape. 57 000 personnes étaient attendus dans l’antre de l’Ohème, transformé en cathédrale à ciel ouvert pour l’occasion.

Le virage nord a servi d’autel permettant aux croyants d’occuper les virages est, ouest et sud. Si les Scouts et Guide de France, venus très nombreux, ont donné de la voix avant l’arrivée du pape, c’est le virage sud qui a fait le show en dévoilant deux tifos: un représentant le Saint Père et un autre de Notre-Dame de la Garde, tandis que la papamobile entrait dans le Vélodrome après avoir remontée le Prado. Après ce temps festif, François a répondu au « Merci » du virage sud par un « Merci la France » avant de continuer par un signe de croix, signalant ainsi que la messe commençait. Alternant français et italien, le Saint-Père a demandé de prier, avec lui, » la Vierge, Notre-Dame de la Garde (…) de garder la France, de garder toute l’Europe, et de nous faire tressaillir dans l’Esprit« . La Bonne Mère, si chère aux Marseillais, est devenue l’espace d’un week-end le point de ralliement entre François et les Français. Peut-être reviendra-t-il bientôt la prier à nouveau ?