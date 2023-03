Le Salon de l’Agriculture et la fin de la convention citoyenne sur la fin de vie / Au cœur de l’actu #21

Les enjeux du Salon de l’Agriculture

« Le salon de l’agriculture est l’occasion de soulever de nouveaux enjeux pour les agriculteurs qui sont non seulement nos nourriciers mais aussi les gérants de notre espace. » rappelait Gérard Leclerc dans son édito du 27 février. Bras de fer avec la grande distribution, sécheresse, les sources d’inquiétudes sont nombreuses pour les agriculteurs. Emmanuel Macron appelait samedi 25 mars, les groupes de grande distribution à faire « un effort sur leurs marges » pour lutter contre l’envolée des prix alimentaires. Le gouvernement réfléchit actuellement à la mise en place d’un panier anti-inflation. Ce fut ensuite le tour d’Elisabeth Borne d’annoncer « un plan de développement d’alternatives pour les produits phytosanitaires les plus importants« , assurant les agriculteurs du soutien de l’Etat. Quant au ministre de l’Agriculture, présent mercredi 1 mars au Salon, il a annoncé que le gouvernement lançait un plan destiné à « reconquérir » la souveraineté de la France en fruits et légumes, actuellement importés à 50%, doté de 200 millions d’euros en 2023, et complété par un investissement similaire de la part des professionnels. Réécoutez Mathieu Yon, maraîcher dans la Drôme, il témoignait de la dignité de l’agriculteur au micro de Vincent Neymon :

Un sujet également au menu du Grand Débat de ce vendredi 3 mars avec Sylvie Brunel, spécialiste des questions de développement durable et auteur de « Nourrir, cessons de maltraiter ceux qui nous font vivre » (Buchet Chastel), Henrik Lindell, journaliste à la Vie et Guillaume de Prémare, délégué général d’Ichtus :

Une loi sur l’euthanasie ?

Emmanuel Macron doit recevoir les membres de la convention citoyenne sur la fin de vie après la fin de leurs travaux prévus le 19 mars prochain. A l’issue de près de trois mois de débats, les 180 participants à la Convention citoyenne se sont majoritairement prononcés dimanche en faveur d’une évolution de la loi pour une « aide active à mourir ». 72% se sont prononcés en faveur d’un suicide assisté, 66% en faveur d’une euthanasie. Pour Eric Chouteau, délégué général d’Alliance Vita, « l’urgence n’est pas un changement de cadre législatif ou politique. Elle est un libre et égal accès de tous, à ces soins palliatifs ». Il était l’invité de Vincent Neymon lundi 27 février :