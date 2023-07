Le pape va créer deux cardinaux français

Le pape François a annoncé dimanche qu’il allait créer 21 nouveaux cardinaux, dans un consistoire prévu fin septembre, originaires notamment d’Amérique latine, d’Afrique et d’Asie, pour renforcer « l’universalité de l’Eglise ». Dont deux français.

« Leur provenance exprime l’universalité de l’Eglise qui continue de proclamer l’amour miséricordieux de Dieu pour tous les peuples de la terre », a déclaré François, après sa prière hebdomadaire de l’Angélus, depuis la fenêtre du palais apostolique sur la place Saint-Pierre.

Ils seront créés lors d’un consistoire (une assemblée de cardinaux) fin septembre, le neuvième pour la création des cardinaux sous François, qui à 86 ans est dans la dixième année de sa papauté et compte laisser une empreinte durable au Vatican.

Depuis qu’il est devenu pape, François a cherché à promouvoir le clergé de pays en développement et éloignés de Rome aux plus hauts rangs de l’Eglise, dans le cadre de sa philosophie générale de diversité et d’inclusion. La liste des futurs nouveaux cardinaux annoncée dimanche par François inclut ainsi des membres du clergé de régions où l’Eglise est en expansion, comme l’Amérique latine, Afrique et Asie.

Parmi les cardinaux, deux français. Mgr Christophe Pierre, actuellement nonce apostolique (ambassadeur du Saint-Siège) aux États-Unis après avoir également été envoyé du Vatican, en Haïti, en Ouganda et au Mexique et Mgr François Bustillo, évêque d’Ajaccio, précedemment supérieur provincial des franciscains conventuels. Il s’était distingué à la pacification des esprits, par les messes, les prières ou les actes de générosité à la suite de l’assassinat d’Yvan Colonna qui avait embrasé l’Île de beauté.