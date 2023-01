Le pape en République démocratique du Congo du 31 janvier au 5 février

Ce mardi, François a atterri à Kinshasa, la capitale de la RDC, avant de s’envoler pour le Soudan du Sud pour son 40e voyage apostolique.

Initialement prévu en juillet dernier, le Saint-Père commence son voyage par trois jours en République démocratique du Congo. Il sera reçu par le président de la république Félix Tshisekedi. A la nonciature, il rencontrera des victimes des violences dans l’Est du pays. Le pape devait se rendre à Goma, chef-lieu de la province du Nord-Kivu en juillet dernier, mais l’étape a été annulée « probablement pour des questions de sécurité » estime l’agence I-Média.

Le 3 février, François s’envolera pour le Soudan du Sud et Djouba. Dans la capitale soudanaise, il sera accompagné par l’Archevêque de Canterbury, Mgr Justin Welby et le très révérend Dr Iain Greenshields, modérateur de l’Assemblée Générale de l’Église d’Écosse (The Kirk) pour un pèlerinage œcuménique. Comme l’indique le site de la Kirk, « l’objectif de cette visite est de renouveler l’engagement en faveur de la paix et de la réconciliation et d’être solidaire avec des millions de personnes ordinaires qui souffrent profondément de la poursuite des conflits armés, de la violence, des inondations et de la famine. » Un temps de prière œcuménique est prévu au mausolée John Garang avec les trois dirigeants religieux.

Insécurité en Est-Kivu

L’Est de la RDC est la cible d’attaques et d’attentats attribués aux Forces démocratiques alliées (ADF). Ils sont soupçonnés de nombreux massacres depuis 2017. Le 15 janvier dernier, ils ont pris pour cible une église pentecôtiste à Kasindi, dans le Nord-Kivu. L’attentat à la bombe a tué une dizaine de personnes. Lundi 23 janvier, vingt-trois personnes ont été tuées dans le village de Makugwe, toujours le Nord-Kivu, dans une attaque de nuit. L’attaque est attribuée, par les autorités locales, aux ADF et a été revendiquée par l’Etat islamique dans un communiqué sur Telegram. Les Forces démocratiques alliées (ADF) sont une coalition de groupes armés ougandais, considérée, par l’Etat islamique comme sa branche en Afrique centrale. « La République démocratique du Congo souffre, surtout dans l’Est du pays, en raison d’affrontements armés et de l’exploitation« , a déclaré le pape dimanche lors de la prière de l’Angélus dimanche 29 décembre, présentant cette visite comme « un pèlerinage de paix ».