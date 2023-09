Le documentaire qui accable les MEP

Le documentaire « Un si lourd silence » réalisé par le bureau enquête de France 24 en étroite collaboration avec la cellule investigation de Radio France, diffusé ce vendredi, dévoile une enquête glaçante sur les Missions Étrangères de Paris (MEP) et les allégations de pédocriminalité au sein de leur organisation en Asie, plus précisément en Thaïlande.

Des témoignages filmés en caméra discrète montrent la profondeur de ces abus présumés. L’un des témoins majeurs, le père Camille Rio, signale l’inaction de la hiérarchie ecclésiastique face à ces allégations, en dépit des preuves accablantes qu’il a présentées. Il déclare que beaucoup de victimes ne se considèrent même pas comme telles, voyant les abus comme « le prix à payer » pour recevoir de l’aide.

L’enquête prend une tournure encore plus sombre lorsqu’elle se déplace vers le Japon. Timothée, un expatrié français, y accuse un prêtre des MEP de l’avoir violé. Malgré son diagnostic d’autiste Asperger et les défis que cela pose dans sa vie quotidienne, Timothée a choisi de s’exprimer publiquement sur ces allégations. Il décrit un sentiment d’emprise morale de la part du prêtre et se demande comment une figure religieuse pourrait exploiter ainsi une personne aussi vulnérable.

Mais la complexité de l’affaire ne s’arrête pas là. Des communications par e-mail entre Timothée et le Père Philippe, le prêtre accusé, suggèrent que Mgr Gilles Reithinger, une figure de proue des MEP, pourrait avoir joué un rôle mentor pour le Père Philippe dans ce que l’on appelle une « double vie » sexuelle. Tout en niant vigoureusement tout acte répréhensible, Mgr Reithinger se trouve actuellement au centre d’une tempête médiatique et juridique, ayant lancé des actions en justice contre ses accusateurs.

Dans l’ensemble, le documentaire pose la question troublante de savoir si, et comment, de tels abus ont pu se produire pendant aussi longtemps, sans intervention.