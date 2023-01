l’AED, la guerre en Ukraine et les Boulangers condamnés à disparaître

L’AED et les chrétiens persécutés Benoît de Blanpré, directeur national de l’AED (aide à l’église en détresse) est venu dans le Grand Témoin accompagné de l’archevêque de N’Djamena, Mgr Edmond Djitangar. Outre la 14ème Nuit des Témoins, diffusée sur Radio Notre Same, qui aura lieu de 20h00 à 22h00 à l’Église Saint-Sulpice ce vendredi soir, le…

L’AED et les chrétiens persécutés

Benoît de Blanpré, directeur national de l’AED (aide à l’église en détresse) est venu dans le Grand Témoin accompagné de l’archevêque de N’Djamena, Mgr Edmond Djitangar.

Outre la 14ème Nuit des Témoins, diffusée sur Radio Notre Same, qui aura lieu de 20h00 à 22h00 à l’Église Saint-Sulpice ce vendredi soir, le directeur tire la sonnette d’alarme sur le sort des chrétiens persécutés dans le monde. « Les martyrs ne sont pas que dans le passé, certains chrétiens aujourd’hui vivent leur foi au risque de leur vie, et certains en meurent. »

La guerre en Ukraine face à l’Occident

La guerre en Ukraine et l’Église Orthodoxe russe qui s’aligne sur les positions de Vladimir Poutine, des relations étroites entre le pouvoir et l’Église qui interpellent en Occident et un concept de guerre à signification métaphysique, dressé par le patriarche Kirill.

La directrice de recherche à Sciences Po Kathy Rousselet en parlait dans le Grand Témoin.

Les boulangers condamnés à disparaître ?

Clotilde Brossollet, directrice éditoriale des éditions Première Partie nous parle du cas des boulangers en France. Les hausses de factures d’électricité perturbent le quotidien de certains, lorsque les maîtres du pain plongent dans une crise financière, les riverains témoignent de l’importance de ces enseignes, spécialement dans les villages.

Elle partage ses inquiétudes dans la Question du Jour,