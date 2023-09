La visite du pape à Marseille : programmes et enjeux

Le pape François sera dans la cité phocéenne les 22 et 23 septembre prochain pour les Rencontres méditerranéennes.

« Le pape ne vient pas en visite d’Etat en France mais rien n’empêche la France de venir prier avec lui ! Et surtout d’apprendre à regarder avec lui la Méditerranée, ses problèmes actuels et aussi ses ressources (…) » soulignait le cardinal Jean-Marc Aveline, archevêque de Marseille, dans un entretien avec nos confrères de La Vie. François sera dans la cité phocéenne les 22 et 23 septembre prochain pour les Rencontres méditerranéennes.

Troisièmes du nom, après Bari en février 2020 puis Florence en février 2022, ces Rencontres qui réunissent des évêques et des jeunes de toutes confessions du pourtour méditerranéen se dérouleront pour la première fois hors d’Italie, du 16 au 24 septembre, à Marseille, deuxième ville de France.

Economie et social, environnement, migrations, tensions géopolitico-religieuses: quatre grands thèmes seront abordés lors de ces Rencontres, explique Mgr Aveline, espérant que cela aidera « la France et l’Eglise de France à cesser de se regarder elles-mêmes mais à considérer aussi leur responsabilité dans le monde, qui n’est pas celle de donneuses de leçons ».

Et si « les drames de la Méditerranée ne sont pas uniquement les drames de ceux qui veulent la traverser », insiste Mgr Aveline, évoquant le récent séisme au Maroc, les inondations en Libye, les incendies cet été en Grèce ou encore la crise politique et économique au Liban, les questions migratoires seront bien au cœur de la visite papale.

Ainsi, dès son arrivée, le 22 septembre, François conduira un « temps de recueillement pour les migrants morts en mer », devant la croix de Camargue érigée au pied de la « Bonne Mère », la basilique Notre-Dame-de-la-Garde. Plus de 28.000 personnes ayant tenté la traversée de la Méditerranée pour rejoindre l’Europe sont portées disparues depuis 2014, selon l’Organisation internationale pour les migrations (OIM).

(avec AFP)