La semaine de Culture Club du 30 janvier au 03 février

Le Musée Maurice Denis

C’est l’un des artistes religieux les plus importants du XXe siècle ! Maurice Denis (1870 -1943) est un peintre en quête de Dieu. Avec quatre autres artistes, il fonde le groupe des « Nabis » (prophète en Hébreu), et se lance dans le renouveau esthétique de l’Art Sacré. Son musée est installé dans sa propre maison de Saint-Germain en Laye. On peut y voir « les œuvres représentant les scènes de la vie du Christ plantées dans le décor contemporain de l’artiste » explique notre chroniqueur Guillaume Sébastien. Le tableau « Marthe et Marie », par exemple représente les deux sœurs avec le Christ « sur la terrasse de la villa de Maurice Denis qui surplombe la mer ». Venez découvrir l’exposition temporaire « Femme(s) » jusqu’au 2 juillet 2023 :

« L’Aimante » de Fabienne Pascaud

Fabienne Pascaud a aimé, passionnément Louis, son mari. Dans un récit autobiographique, l’ancienne directrice de la rédaction de Télérama dévoile, sans filtre, 40 ans d’amour fou :

Les sorties ciné avec Vaincre ou Mourir

S’inspirant de faits réels, ce film historique retrace le destin de celui que l’on surnommait le roi de la Vendée : Charles-Athanase-Marie de Charette de La Contrie. Ancien officier de la Marine Royale, il se tient à l’écart du monde dans son château vendéen. En 1793, les promesses de la Révolution françaises laissent place à la désillusion, la révolte gronde en Vendée. Les paysans demandent à Charrette de prendre la tête de la rébellion. Retrouvez les analyses de nos chroniqueurs Marie-Noëlle Tranchant, Dominique Borde et Bernard Médioni :

« Dieu qui ne compte pas » du père jésuite Etienne Grieu

Aller vers les plus démunis, les plus pauvres et apprendre ! Fort de son expérience, le père Grieu propose à travers « Dieu qui ne compte pas », un chemin pour se renouveler dans la foi, la mission :

L’hommage à Philippe Tesson

Le journaliste et directeur de théâtre est mort ce jeudi 2 février. « Il a été très bienveillant et admirable. On ne peut dire qu’un mot : on l’adorait. » témoignait Fabrice Luchini sur notre antenne. Il a salué son esprit libre. « Il est un des derniers symboles d’une pensée libre, cultivée, inattendue, le contraire du catéchisme global. » Le 3 juillet 2015, Philippe Tesson était l’invité de Christophe Mory dans « L’Oeil du Prince » :