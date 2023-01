La semaine de Culture Club du 2 au 6 janvier

« Monet et Mitchell » à la Fondation Louis Vuitton, « La poésie des marchés » avec Anne-Laure Delaye et Mirna Hélou. Les sorties ciné de la semaine avec Godland, La Passagère et le film Par cœurs. Sans oublier l'oeuvre de Benoît XVI et l'hommage à Jacques Sereys.