La semaine de Culture Club du 16 au 20 janvier

L'expo « Vivre en peinture » au Musée d'Art et d'Histoire de l'hôpital Sainte-Anne, « Au long des jours de Nathalie Rheims », les sorties cinéma avec L’Immensita, L’envol et Au revoir le bonheur. Les inédits de François Varillon, avec Dominique Salin et l'actualité théâtrale complètent la semaine de Culture Club.