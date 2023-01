La retraite, les pauvres et le journal du Papotin

La réforme des retraites

Joseph Thouvenel, secrétaire général de la CFTC-CSFV (Fédération Commerce, services et force de vente), aborde le thème de la réforme des retraites. Depuis 1991 et son livre blanc, le gouvernement français a vu passer bon nombre de réformes des retraites.

Le directeur du magazine « Capital social » était l’invité de louis Daufresne.

Les plus pauvres

Une théologie à l’écoute des plus pauvres, la démarche du frère Frédéric-Marie Le Méhauté mets en lumière l’importance de révéler aux touts petits une écoute des plus pauvres. Ce frère revient sur cette proximité de l’histoire avec Jésus des plus pauvres.

Un jour une historie, c’est à retrouver au micro de Louis Daufresne.

Macron et le Papotin, Mbappe et Le Graët

Dans le Bloc Notes Médias, le Rédacteur en chef du Web Louis Marie Picard reprend le passage du Président de la République Emmanuel Macron au Papotin et analyse les réactions sur la déclaration de Le Graët envers Zinédine Zidane.