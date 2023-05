JMJ 2023 : le timbre commémoratif critiqué

Pour Mgr Carlos Moreira Azevedo, délégué du Comité pontifical des sciences historiques, le timbre est de « très mauvais goût »; « une œuvre connotée » qui ne correspond pas, selon lui, au message du pape. Ses propos, cités par l’agence de presse Lusa, ont fait réagir Rosa Pedroso Lima, la porte-parole de la Fondation JMJ Lisboa 2023. C’est « un timbre de promotion des JMJ », explique-t-elle également à Lusa, François est représenté « sur un monument de Lisbonne, symbolisant une espèce d’allégorie de la barque de Saint Pierre. Le pape conduit les jeunes et l’Eglise vers une nouvelle ère« .

Le Monument aux Découvertes, (Padrão dos Descobrimentos en portugais) sur lequel est donc représenté le Saint-Père, a été érigé à la gloire des navigateurs portugais des XVe et XVIe siècles et du prince Henri le Navigateur, à l’occasion de l' »Exposition du Monde Portugais » de 1940. L’exposition vantait la colonisation portugaise et l’expansion outre-mer du Portugal. Un ouvrage civil phare de la dictature de Salazar.

Le timbre agite la Toile

Sur les réseaux sociaux, ceux, qui critiquent, comparent l’illustration de Stefano Morri à l’imaginaire graphique et idéologique du Secrétariat de la Propagande National de Salazar. Pour eux, ce timbre évoque un colonialisme désuet et disposerait de « tous les symboles du fascisme, du colonialisme et du pire catholicisme », écrit un utilisateur sur Twitter. La journaliste portugaise Fernanda Câncio critiquait également le timbre dans un tweet: « Bien pensé, oui. L’expansion de la foi et de l’Empire ça tape dans le mille ».

Ce n’est pas la première polémique pour ces JMJ de Lisbonne mais comme le soulignait Luis Marques Mendes, ex-leader du Parti Social Démocrate (PSD) : « Nous avons une tradition nationale qui est un grand vice : quand il y a un événement important au Portugal, il est généralement vivement critiqué au début et applaudi bruyamment à la fin. ».

Chaque édition, des Journées Mondiales de la Jeunesse (JMJ), a son lot de polémiques. En 1997, lorsque Jean-Paul II se rend sur la tombe du Vénérable Jérôme Lejeune. En 2011, à Madrid, les Espagnols fustigeaient un financement public trop important. Dernièrement, ce sont les Portugais qui critiquaient le prix trop élevé (5 millions d’euros d’argent public) pour le podium final pour l’édition 2023.