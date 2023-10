Attaques en Israël – matinale spéciale

Pour prendre du recul et analyser cette attaque terroriste qui intervient cinquante ans après la guerre du Kippour, Radio Notre Dame a bouleversé sa grille. Avec Emilio Naud, Louis-Marie Picard et l'AFP

Ce samedi, le Hamas a lancé une attaque en territoire israélien, touchant civils et forces de sécurité avec des tirs de roquettes lancés depuis la bande de Gaza. Selon les derniers bilans, en Israël, l’attaque a entraîné la mort d’au moins 700 personnes et plus de 2 150 ont été blessées. Du côté palestinien, on dénombre au moins 413 décès et 2 300 blessés après la riposte de l’état hébreux.

Gérard Leclerc: « Il subsiste un espoir qui mettrait fin à un conflit meurtrier »

L’entreprise terroriste menée par le Hamas sur le territoire israélien s’inscrit dans une logique de haine, étrangère à tout compromis. Et la volonté de terroriser est d’autant plus forte qu’un rééquilibrage en faveur d’Israël est en bonne voie. L’espoir d’une paix durable a souvent été démenti, mais il y a aussi toute une histoire qui tend vers la réconciliation.

Marie-Armelle Beaulieu, rédactrice en chef de Terre Sainte Magazine: « Les chrétiens sont encore la seule lumière qui reste allumée dans ce tunnel d’horreur »

« Nous avons plusieurs types de chrétiens rappelle Marie-Armelle Beaulieu, des chrétiens locaux qui sont ici depuis plusieurs générations, leur culture est palestinienne et ils sont palestiniens. Je vais être franche, samedi matin je pense qu’un certain nombre n’ont pas été mécontents qu’Israël à son tour soit humiliée. » C’était avant qu’ils découvrent l’ampleur des massacres, explique la rédactrice en chef de Terre Sainte Magazine, « notre patriarche (ndlr; Mgr Pizzaballa), nous répétait que la haine n’a pas de place pour les chrétien. Lorsque l’on voit ça, je pense qu’on ne peut être que saisi d’effroi devant ce qui est je pense plus qu’une action politique, une action incroyablement haineuse et ça ce n’est pas dans l’ADN des chrétiens qui sont en Terre Sainte. »

Pour Jean-François Colosimo, essayiste, historien des religions et président des éditions du Cerf, « il y a une stupéfaction et une sidération parce qu’on prêtait au service de renseignement israélien une excellence, une primauté. Là ça n’a pas du tout fonctionné (…) l’assaillant est rentré en Israël. »

Freddy Eytan, ancien ambassadeur d’Israël, il y a une différence entre la guerre du Kippour et l’attaque de ce samedi: « la guerre de 1973 était une attaque simultanée de l’Egypte et de la Syrie, c’était une guerre entre armées donc une guerre conventionnelle et loin des zones urbaines. (…) explique le diplomate, « le Hamas est une filiale des frères musulmans. La destruction d’Israël est l’étendard de cette confrérie. Le monde arabo musulman n’est pas notre ennemi. Il y a des islamistes, des barbares qui essayent à chaque fois de saboter tout compromis et toutes négociations entre arabes et juifs. » Il a également salué le communiqué fraternel de Mgr Eric de Moulins-Beaufort qui appelle à libérer les otages.

« Si l’on prend la grande politique internationale, nous sommes dans des mouvements intéressants » explique Antoine Colonna, rédacteur en chef du « Spectacle du monde », magazine spécialisé dans l’analyse de l’actualité internationale, « des pays arabes ont tendu la main à Israël de manière très positive parce que c’est comme ça que nous arriverons certainement à faire la paix dans la région ». L’invité de la rédaction est également revenu sur le positionnement de la Chine sur cette attaque.

Selon les dernières informations, l’armée israélienne a repris le « contrôle » des localités du sud d’Israël attaquées depuis le déclenchement samedi de l’offensive du Hamas palestinien à partir de Gaza, a déclaré un porte-parole militaire ce lundi 9 octobre, au troisième jour des combats. « Nous avons le contrôle des communautés », a déclaré le général Daniel Hagari, porte-parole de l’armée, lors d’un point de presse télévisé, ajoutant néanmoins: « il pourrait y avoir encore des terroristes dans la zone ».