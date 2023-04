François a Budapest du 28 au 30 avril

Ce vendredi 28 avril, François sera reçu au Palais Sàndor, par la présidente de la république Katalin Novàk avant de se rendre à l’ancien monastère des Carmélites pour y rencontrer le premier ministre Viktor Orban. Enfin, le pape se rendra à la cathédrale St Etienne de Pest, plus grande église de Budapest, pour rencontrer les évêques, prêtres, diacres, séminaristes et agents pastoraux, il prononcera un discours. Lors de sa visite en 2021, François n’avait rencontré que les évêques. Quant à la cathédrale, elle abrite la main droite de St Etienne, relique la plus vénérée en Hongrie. Samedi, le pape rendra visite aux enfants de l’Institut Bienheureux László Batthyány-Strattmann, centre pour enfants malvoyants, avant de se rendre à l’église Ste Elisabeth de Hongrie où il rencontrera des pauvres et des réfugiés comme l’indique le Saint-Siège. Comme lors de chacun de ses voyages, François recevra des membres de la Compagnie de Jésus à la Nonciature de Budapest.

Dimanche le pape célébrera la messe sur la place de la Nation près de l’imposant parlement hongrois, non loin du Danube avant de se rendre à la faculté d’informatique de sciences bioniques de l’université catholique « Peter Pazmany ». Il prononcera un dernier discours avant de rejoindre l’aéroport, direction le Vatican.

Dans une interview accordée à nos confrères de Vatican News, le cardinal Pietro Parolin a indiqué que cette visite était prévue depuis longtemps « et n’est donc pas principalement motivée par la situation actuelle, marquée par la guerre en Ukraine. Mais comme nous le savons, cette tragédie qui se perpétue est très chère au cœur du Pape et je suis sûr qu’au cours de cette visite, aucune occasion de promouvoir la paix ne sera négligée. » rappelle le secrétaire d’Etat du Saint-Siège au micro de Massimiliano Menichetti, « cette attention particulière du Saint-Père enrichit donc également sa présence en Hongrie en l’encourageant à s’engager davantage en faveur de la paix. »