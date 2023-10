Enquête sur la prière de guérison

En cette Semaine Missionnaire Mondiale, dans le 3e arrondissement, rue Saint-Martin, l’église bien particulière, Saint-Nicolas-des-Champs, attire chaque jeudi soir une foule nombreuse en quête de réconfort et de guérison. Ce rendez-vous, appelé la « prière pour les malades, » est devenu un phénomène spirituel remarquable, qui a suscité l’intérêt du journaliste, réalisateur, et auteur François-Xavier du Besset.

Ce n’est pas à Lourdes, mais bien au cœur de Paris, que des fidèles disent avoir vécu des guérisons. Les témoignages de ceux qui ont retrouvé la santé ou la consolation affluent, attestant de la puissance de la foi et de la prière. Mais plus que des guérisons, c’est surtout un regain de foi qui est constaté.

Ce phénomène ne s’est pas limité aux fidèles parisiens. Avec l’avènement de la pandémie de la Covid-19, la prière pour les malades de Saint-Nicolas-des-Champs s’est adaptée à l’ère numérique. Des dizaines de milliers d’internautes se sont joints à la prière grâce à la retransmission en direct sur YouTube, chaque semaine. Les témoignages de guérison et de soulagement continuent d’affluer, démontrant la portée universelle de cette expérience spirituelle.

Un « Lourdes 2.0«

François-Xavier du Besset a consacré plus de dix ans à enquêter sur ce phénomène fascinant. Son travail a donné naissance à un film, un reportage télévisé, et un livre intitulé « Le Phénomène des Prières de Guérison – Enquête à Saint-Nicolas-des-Champs » (Artège). À travers cet ouvrage, il nous livre non seulement les récits inspirants de ceux qui ont été touchés par les guérisons miraculeuses, mais aussi l’histoire captivante de ce lieu de foi et de réconfort.