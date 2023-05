Des Britanniques unis derrière leur monarque 

À Saint James’s Park et à Hyde Park, des dizaines de milliers de Britanniques et de citoyens des Dominions et du Commonwealth sont venus fêter le couronnement de Charles III et de leur reine consort Camilla. Un moment solennel, suivi fidèlement par des dizaines de millions de Britanniques.

Par Maximilien Nagy

À six heures du matin à Saint James’s Park, situé sur le Mall, l’avenue perpendiculaire à Buckingham Palace, des dizaines de milliers de Britanniques et de citoyens des Dominions et des pays du Commonwealth sont venus assister au couronnement de Charles III : le premier couronnement en 70 ans ! Pour l’occasion, nombreux sont ceux qui sont arrivés parfois plusieurs jours avant, ou la veille, pour être sûrs de voir leur roi de leurs propres yeux. « C’est un évènement que je ne vivrai qu’une fois dans ma vie » témoigne Beth, une jeune retraitée de 70 ans, venue de Manchester par le train de minuit. Pour fêter l’occasion, toutes les extravagances sont permises : couronnes en carton, costumes et robes aux couleurs de la Grande-Bretagne, kilts… L’atmosphère est colorée et chaleureuse, malgré la pluie incessante.

Une jeunesse fière de son roi

Si Charles III a connu des moments difficiles du fait de sa relation tragique avec Diana dans les années 1980 et 1990, sa popularité est au plus haut parmi les Britanniques aujourd’hui. Les jeunes en particulier lui vouent une grande affection. À Saint James’s Park, où des groupes scouts se sont réunis pour regarder le couronnement, les jeunes sont fiers de leur nouveau roi et attachés à la tradition du couronnement. Emma, 30 ans, chef scout, aide à l’organisation des évènements avec son groupe. Elle confie son grand enthousiasme pour sa monarchie : « Elle permet d’unir tout notre pays autour d’une figure supérieure aux factions politiques. Le roi par sa volonté de placer son couronnement sous le signe du service, nous montre un bel exemple de ce que c’est de gouverner. C’est celui-ci que nous essayons de vivre chez les scouts aussi. » Le prince Louis, le dernier garçon de William et Kate a d’ailleurs passé toute sa journée avec les scouts le 8 mai à l’occasion des festivités du couronnement, prévues pour durer encore quelques jours cette semaine.

Une presse positive

Nous aurions pu craindre le 6 mai le retour du spectre de Diana ou de Harry, parti dès la fin de la cérémonie pour fêter l’anniversaire de son fils… Mais il n’en fut rien, ou presque. La presse conservatrice comme la presse libérale acclame son nouveau roi : « Enfin, leur couronnement glorieux » a titré le quotidien conservateur, The Sunday Times. The Observer, plus marqué à gauche et à tendance républicaine, fait une belle une sur Charles III et titre sur « Le moment de son couronnement ». Enfin, le Daily Mail, plutôt people, accorde un grand dossier sur le couronnement de Charles III, très en sa faveur. La presse britannique n’a jamais été unanime sur sa monarchie, mais pour l’évènement, son soutien semble encore bien réel. D’autant que le couronnement fut largement suivi par le public : 20 millions de téléspectateurs l’ont suivi rien qu’en Grande-Bretagne, sans compter les centaines de milliers de personnes dans Londres devant les écrans géants, ainsi que dans des dizaines d’autres villes à travers la Grande-Bretagne.