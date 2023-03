La semaine de Culture Club du 6 au 10 mars

Maurice Denis, « Nabis » de l’Art Sacré ?

C’est l’un des artistes religieux les plus importants du XXe siècle ! Maurice Denis (1870 -1943) est un peintre en quête de Dieu. Avec quatre autres artistes, il fonde le groupe des « Nabis » (prophète en Hébreu), et se lance dans le renouveau esthétique de l’Art Sacré. Son musée est installé dans sa propre maison de Saint-Germain en Laye. On peut y voir « les œuvres représentant les scènes de la vie du Christ plantées dans le décor contemporain de l’artiste » explique notre chroniqueur Guillaume Sébastien. Le tableau « Marthe et Marie », par exemple représente les deux sœurs avec le Christ « sur la terrasse de la villa de Maurice Denis qui surplombe la mer ». Venez découvrir l’exposition temporaire « Femme(s) » jusqu’au 2 juillet 2023 :

Le Territoire, premier roman de Jean-Luc Jeener

« Parle de ton village, tu toucheras l’universel » rappelle Christophe Mory, citant Tolstoï, « dans un mouvement inverse, Jean-Luc Jeener, j’ai l’impression que vous parlez de l’universel pour toucher le personnel, l’intime, en un mot : la foi« . C’est ainsi que notre journaliste résume le tout premier roman de Jean-Luc Jeener, Le Territoire (ed. Metropolis). L’acteur et critique de théâtre français était l’invité de Culture Club ce mardi 7 mars :

Les sorties ciné de la semaine

Comme tous les mercredis, nos chroniqueurs Marie-Noëlle Tranchant, Bernard Médioni et Dominique Borde décortiquent les sorties ciné. Retrouvez les critiques des trois films retenues par Christophe Mory : La syndicaliste de Jean-Paul Salomé avec Isabelle Huppert, Grégory Gadebois, Empire of life réalisé par Sam Mendes avec Olivia Colman et Micheal Ward et The Son de Florian Zeller avec Hugh Jackman et Laura Dern :

La femme égale de l’homme dans la Genèse ?

Redécouvrir le second récit de la Création, c’est ce que propose Hélène de Saint Aubert avec « Sexuation, parité et nuptialité dans le second récit de la Création ». Un ouvrage magistral, qui invite à repenser en profondeur l’anthropologie biblique et révèle une conception originale de la sexuation et de la relation entre les sexes.

L’actualité théâtrale avec « Femmes en colère »

Focus cette semaine sur la pièce « Femmes en colère », jouée au théâtre de la Pépinière. Adaptée du roman de Mathieu Menegaux, le spectateur suit le procès aux assises d’une femme qui a avoué son crime et qui pourtant réclame justice.