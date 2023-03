La Semaine de Culture Club du 20 au 24 mars

L’exposition « Germaine Richier », au Centre Pompidou.

Le Centre Pompidou rend hommage à Germaine Richier, première sculptrice exposée au Musée national d’art moderne en 1956, à travers une rétrospective qui rassemble près de 200 œuvres – sculptures, gravures, dessins. Une exposition commentée par Stéphane Coviau à retrouver jusqu’au 12 juin.

«L’allègement des vernis» de Paul Saint-Bris

Un premier roman qui nous emmène sur les traces d’un conservateur au musée du Louvre qui, sous ordre de sa nouvelle directrice, va avoir pour mission de restaurer le célèbre tableau de la Joconde. Un ouvrage plein d’humour dans le monde de l’art. Mirna Hélo chronique l’émission avec Christophe Mory.

Les sorties ciné de la semaine

Trois films mis en avant cette semaine. Tout d’abord Emily, un biopic sur la vie de l’écrivaine Emily Brontë portée à l’écran par la talentueuse actrice franco-britannique Emma Mackey. Puis, Crazy Bear, un film américain à mi chemin entre la comédie et le film d’horreur, où un ours sous cocaïne terrorise la région. Enfin, Houria, un film franco-belge où une danseuse voit ses rêves se briser après un accident et doit retrouver un sens à sa vie. Une émission aux côtés de Marie-Noëlle Tranchant, Dominique Borde et Bernard Médioni.

«Paul de Tarse» de Chantal Reynie

Un ouvrage religieux qui revient sur la vie de saint Paul, disciple du Christ. Une exploration sourcée tenant compte des dernières problématiques de la recherche exégétique, historique et archéologique. Une émission en partenariat avec Jean-François Rod des librairies La Procure.

L’actualité théâtrale

Jean-Luc Jeener et Nadir Hammaoui discutent du Menteur de Corneille, un des meilleurs spectacles de la saison. Une pièce qu’ils décrivent « d’incontournable » même pour les personnes non amatrices de théâtre. Mais aussi de Barbe bleue adaptée du roman d’Amélie Nothomb, avec une mise en scène très particulière.