La semaine de Culture Club du 20 au 24 février

Poussin et l’amour au musée de Lyon

« Le génie de Poussin n’a pas encore livré tous ses secrets. L’amour est un thème central dans l’œuvre de l’artiste qui traduit, d’une touche libre et sensuelle, l’érotisme des corps, les plaisirs de l’ivresse et l’intensité des désirs » peut-on lire dans le dossier de presse de l’exposition. Comme le souligne notre chroniqueur Guillaume Sébastien, elle « nous fait rentrer un peu plus dans l’œuvre de Poussin, artiste réputé sévère et exigeant, qui s’est adonné avant tout au plaisir de peindre ». A voir jusqu’au 5 mars au musée des Beaux-Arts de Lyon.

« Fille en colère sur un banc de pierre » de Véronique Ovaldé

Une île au large de Palerme, quatre soeurs et un père autoritaire passionné d’opéra. Le décor du nouveau roman de Véronique Ovaldé est planté. Une tragédie mystérieuse que l’auteur ausculte via les liens tissés et les perpétuels ajustements nécessaires au sein de cette intrigante famille. « On retrouve tout ce qui fait le charme de l’univers de Véronique Ovaldé, à la fois poétique, troublant mais aussi empreint d’une certain humour » souligne notre chroniqueuse Cécilia Dutter.

Les sorties ciné de la semaine : Marlowe, Un homme heureux et La femme de Tchaïkovski

Les afficionados de romans policiers connaissent Philip Marlowe, créé par Raymond Chandler. Le détective privé de Bay City en Californie a été adapté plusieurs fois au cinéma. Joué par Liam Neeson, « Marlowe » a sa carrière qui bat de l’aile quand Clare Cavendish vient le solliciter. Son enquête va le mener dans les coulisses de l’industrie hollywoodienne des années 30.

Pour le second film, nos chroniqueurs ont vu « Un homme heureux » de Tristan Séguéla. Fabrice Luchini incarne Jean, maire très conservateur en campagne pour sa réélection quand sa femme lui dit que depuis toujours elle se sent homme. Un synopsis détonnant, « un vaudeville, à l’écriture intelligente qui pousse l’art de l’équivoque à des pirouettes sans fin » analyse Marie-Noëlle Tranchant.

Pour le dernier film sélectionné, il faut retourner dans le 19e siècle de Poitr Illitch Tchaïkovski et de sa femme. Cette dernière acceptera tout pour pouvoir rester auprès du compositeur, qui la rejette. Une ode à l’amour ? Pour le savoir, réécoutez les critiques de Marie-Noëlle Tranchant, Dominique Borde et Bernard Médioni :

Quels livres pour le Carême ?

Et si pour le Carême nous faisions le jeûne des écrans pour redécouvrir des livres… spirituels ? Christophe Mory et Jean-François ont sélectionné, pour vous, quelques auteurs. Parmi eux, le Père Luc de Bellescize pour ses « Méditations sur le rosaire » (Ed.Mame), « Une vie bouleversée » d’Etty Hillesum ou encore « Le Dieu qui ne compte pas – A l’écoute des humiliés et des boiteux » (Ed.Salvator) d’Etienne Grieu.

Mademoiselle Chanel en hiver

Grande prêtresse de la mode et collabo ? Mademoiselle Channel a trouvé refuge en Suisse à la fin de la seconde guerre mondiale. Exfiltrée, là-bas, par Winston Churchill, elle commence alors à écrire ses mémoires avec Paul Morand, ancien ambassadeur de Vichy et futur académicien français, lui aussi exilé sur les bords du Léman. « Mademoiselle Chanel en hiver », une mise en scène d’Anne Bourgeois et à voir au théâtre de Passy. En attendant de le voir sur scène, réécoutez Christophe Barbier (Paul Morand), il était l’invité de Christophe Mory :