La semaine de Culture Club du 13 au 17 mars 

L’exposition « Néo-romantiques » au Musée Marmottant Monet

Si le chef d’œuvre absolu de Monet, « impression, soleil levant« , n’est pas visible en ce moment, vous pouvez tout de même admirer les riches collections du musée Marmottan. Jusqu’au 18 juin 2023, les premiers artistes post-modernes s’exposent avec des œuvres inédites. Vous y retrouverez le français Christian Bérard, les russes Pavel Tchelitchew, Eugène et Léonide Berman et le hollandais Kristians Tonny. Retrouvez les critiques de Guillaume Sébastien et Mélina de Courcy.

Le Vestiaire américain de Jean Desportes

Paul Delorme mène une vie de bourgeois sans fausse note. Il travaille dans la finance, est issu d’une « bonne famille », porte des costume Ralph Lauren la semaine, des polos Tommy Hilfiger le week-end. Tout est parfait… jusqu’à son licenciement. Jean Desportes était l’invité de Christophe Mory mardi 14 mars.

Les sorties ciné de la semaine

Comme toutes les semaines, Marie-Noëlle Tranchant, Dominique Borde, Bernard Médioni décortiquent les dernières sorties cinéma. “Mon crime” de François Ozon, “The Whale” (la baleine) réalisé par Darren Aronofsky, avec Brendan Fraser qui a reçu l’Oscar du meilleur acteur et “Les petites victoires” réalisé par Mélanie Auffret sur la générosité et la tendresse. Marie-Noëlle Tranchant a également vu le documentaire “En toute liberté” de Xavier de Lauzanne. Le réalisateur était également l’invité du Bloc-Notes Média

A la découverte des textes de Gustave Martelet

Gustave Martelet était attaché à ne jamais trahir la singularité radicale du message chrétien , et tout autant à comprendre les inquiétudes de ses contemporains et leur prise de distance avec l’Église, comme les questionnements de la culture moderne, afin de préciser ce que le théologien peut répondre en prenant appui sur l’Écriture. Gérard de Lavernée, dans « J’ai très tôt été convaincu – repères d’une théologie existentielle« , permet de découvrir toute la pensée et l’œuvre du théologien. Il était l’invité de Culture Club avec Jean-François Rod.

Le grand théâtre amateur

En France, on compte plus de compagnies de théâtre amateur que de commune ! Voilà 66 ans que « Les 7 de la cité » arpente les planches. Tous les ans, au mois de mars, elle joue au profit d’associations caritatives. Alexis Rocamora, metteur en scène de la compagnie et Anne-Sophie Wallut, présidente de cette joyeuse troupe, étaient les invités de Christophe Mory.