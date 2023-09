La sélection de Radio Notre Dame pour les Journées européennes du patrimoine 2023

Musées, châteaux, ministères, il sera possible de visiter une multitude d’endroits. Voici une petite sélection non-exhaustive des lieux à visiter lors de cette édition qui se déroulera du 16 au 17 septembre 2023.

Le Musée Jean Jacques Henner, 43 Av. de Villiers, 75017 Paris

Situé en plein cœur du XVIIème arrondissement, à deux pas du Parc Monceau, le musée Jean Jacques Henner vous propose des rencontres avec les artistes en résidence, des promenades dansées et des visites des collections.

La Chapelle de l’hôpital Saint Louis, 12 Rue de la Grange aux Belles, 75010 Paris

La première pierre a été posée par Henri IV ! Construite dans l’enceinte de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, c’est une visite incontournable dans le plus grand hôpital d’Europe. La chapelle est classée à l’inventaire des monuments historiques depuis 1927.

La Sainte Chapelle, 10 Bd du Palais, 75001 Paris

Sur l’Île de la Cité, se dresse un joyau architectural qui a accueilli les reliques de la Passion du Christ. Partez à la découverte de ses quinze verrières et de sa rose de l’Apocalypse.

L’Assemblée nationale, 126 Rue de l’Université, 75007 Paris

Durant ces deux journées, il sera possible de visiter le Palais-Bourbon, siège de l’Assemblée nationale, et l’Hôtel de Lassay ainsi que les jardins.

L’Eglise Saint Eustache, 2 Imp. Saint-Eustache, 75001 Paris

Bien qu’elle soit connue pour son orgue, l’Eglise Saint Eustache proposera une démonstration non pas avec des organistes mais avec des tailleurs de pierre. Ils parleront également de la restauration de l’église.

La Chapelle Expiatoire, 29 Rue Pasquier, 75008 Paris

Profitez de l’exposition temporaire « Le seul homme de la famille. La duchesse et le duc d’Angoulême » et baladez-vous dans cette chapelle mémorielle incontournable.

L’Eglise Saint Philippe du Roule, 9 Rue de Courcelles, 75008 Paris

Promenade entre le XVIIIe et le XIXe siècle pour admirer ce qui fait la particularité de cette église néo-classique, de l’ancienne maladrerie à la chapelle remaniée.

Le Château de Versailles, Place d’Armes, 78000 Versailles

Alors que le château fête ses 400 ans, il ouvre ses grilles dorées et laisse les visiteurs profiter le temps d’un week-end de l’aile nord du château, de ses jardins; de sa chapelle royale et exceptionnellement de son opéra royal et de sa salle du Jeu de Paume.

L’Hôtel de la Marine, 2 Pl. de la Concorde, 75008 Paris

Double parcours dans cet hôtel majestueux avec la découverte des Appartements des Intendants du Garde-Meuble de la Couronne et de la Collection Al Thani, Salons & loggia.

Le musée d’Orsay, 1 Rue de la Légion d’Honneur, 75007 Paris

Visites commentées « De la gare au musée » et performances artistiques sont au programme pour les journées du patrimoine 2023.