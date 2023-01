Ramsès II de retour à Paris

Le sarcophage du plus célèbre des pharaons revient à Paris pour une exposition évènement à partir du 7 avril prochain. Prêt exceptionnel de l’Egypte à la France, il sera accompagné de 180 pièces symbolique du règne du souverain.

Ce sarcophage sera le clou de l’exposition « Ramsès et l’or des pharaons ». L’évènement itinérant a démarré à San Francisco en Californie en 2022 et se poursuivra à Sydney à l’automne, le sarcophage ne sera visible qu’en France, à la grande halle de la Villette aux côtés d’innombrables objets, des bijoux en or et en argent massif, des statues, des amulettes ou encore des masques.

Pourquoi le sarcophage est en France ?

Ramsès II a été découvert en juillet 1881, sur le site de Deir el-Bahari près de Louxor, caché par des prêtres pour échapper aux pillages. Rapatrié au Caire par le Nil, il est inscrit comme « poisson séché » par la douane qui ne dispose pas de formulaires pour les momie. C’est le français Gaston Maspero, directeur du service d’Antiquité de l’Egypte, qui le démaillotera et établira les premières constatations. On découvre alors que Ramsès II était grand (1m75), roux et qu’il souffrait de nombreuses maladies. Exposés mais pas protégés, l’arrivée de champignons et de larves menacent la momie et son sarcophage. L’Egypte décide de les confier à la France. Envoyée à la centrale nucléaire de Saclay, la momie est stérilisée, sauvée et renvoyée au Caire mais son sarcophage reste exposé au Grand Palais.

Considéré comme un des plus célèbres pharaons de la 19e dynastie, grand guerrier et bâtisseur prolifique de temples, le sarcophage sera présenté vide, comme le rappelle l’AFP. La loi proscrit la sortie de momies royales d’Egypte, contrairement aux momies de chat qui elles seront exposées. Le public pourra découvrir le « trésor de Tanis » du nom de la nouvelle capitale, Tanis, reconstruite par Ramsès II à l’est du delta du Nil.

Ramsès et l’Or des Pharaons, l’exposition évènement, à partir du 7 avril à la Grande Halle de la Villette.