Carte postale : Notre Dame de Fatima

Fermez les yeux et imaginez une immense place. D’un côté en pierre blanche, il y a la grande basilique de Nossa Senhora do Rosário lieu de Fatima. Elle surplombe les pèlerins du haut de ses 70 mètres. De l’autre, une autre basilique à l’architecture tout à fait différente, moderne, épurée, avec une forme ronde étonnante. C’est la Santissima Trinidade. Sa construction s’est achevée en 2007 et elle peut accueillir plus de 8600 personnes. Et puis, il y a aussi, sur le côté de cette place, la chapelle des apparitions qui semble petite comparée à la grandeur du lieu. Mais c’est certainement l’endroit le plus symbolique.

Fatima : un flot d’émotions

On ressent de la grandeur. Tout est monumental. La place s’étend à perte de vue. On se sent étreint par ces deux basiliques, par la croix qui veillent sur les pèlerins cheminant à genoux jusqu’à la chapelle. Enfin, l’odeur qui me vient à l’esprit, c’est celle de la cire, des bougies offertes en promesse et qui se consument au milieu du cœur de Fatima.

L’apparition de la Vierge

Fatima est un passage majeur de l’histoire catholique portugaise. Le 13 mai 1917, en pleine guerre mondiale, la Vierge s’est montrée à trois petits pastoureaux. Elle a parlé de la guerre en cours aux enfants et les a invité à revenir tous les treize de chaque mois pour leur délivrer des secrets.

Soeur Maria Carmen Del Llorente nous en dit plus. « Le premier secret, c’est que la Vierge peut montrer une vision de l’Enfer. Ensuite, la Sainte-Vierge leur a dit que la Première Guerre mondiale allait se terminer et elle demandait la consécration du monde à chanter l’Immaculée. Parce que sinon, la Russie étendrait ses erreurs et provoquerait des maux très grands pour l’humanité. Il y a un troisième secret qui concernait l’Église, les enfants ont vu des prêtres, des religieux assassinés. Les enfants ne connaissaient pas le pape. Alors ils ont parlé d’un évêque habillé en blanc qui allait recevoir trois balles. En fait ça s’est réalisé à la fin du siècle dernier avec la tentative d’attentat de Jean Paul II qui, miraculeusement, a été sauvé. »

Avec Violette Ferreira de RCF