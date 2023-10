Van Gogh déménage d’Auvers-sur-Oise à Orsay

Depuis le 3 octobre, les visiteurs du deuxième plus célèbre musée français peuvent découvrir une nouvelle exposition temporaire consacrée à Van Gogh.

Cette exposition regroupe les chefs d’œuvre qu’il a créés à la fin de sa vie. Il ne vécut à Auvers-sur-Oise que quelques mois avant son suicide, mais cela ne l’a pas empêché d’être prolifique et de peindre de nombreux tableaux. L’exposition propose d’ailleurs une soixantaine de peintures et de dessins.

Nous avons donc consacré un épisode de Culture Club à cette exposition avec la participation de Mélina de Courcy et Guillaume Sébastien, tous deux issus du monde de l’art.

« C’est un plaisir de découvrir cette période Van Gogh avec de nouvelles expérimentations artistiques, de nouvelles formes picturales autour du sujet, de la couleur, du cadrage […] le tout sur des thématiques traditionnelles (paysages, portraits, natures mortes) souligne Mélina de Courcy, et puis sur certains tableaux, la toile n’est pas peinte, il n’y a même pas d’enduis. Il joue véritablement là-dessus. Au contraire d’autres toiles présentent un empâtement, la couche de peinture est très épaisse. La réalité virtuelle est aussi géniale, on plonge dans la palette de Van Gogh, on perd tout nos repères tout en entendant la lettre de Marguerite Gachet lue à haute voix »

Guillaume Sébastien quant à lui décrit cette exposition comme « une pépite. D’abord, elle est inédite : jamais n’avaient été présentés au même endroit autant de tableaux réalisés par l’artiste les deux derniers mois de sa vie, en tout 74 toiles peintes en 70 jours ! Des grands formats surtout. […] La quantité, mais aussi la qualité : on est saisis par la beauté des toiles, des paysages essentiellement, des maisons, des villages, mais surtout des champs, où le vert de la campagne, le jaune des blés qui mûrissent et le bleu du ciel dominent. Des couleurs, de la lumière, une pleine maîtrise. Par le calme aussi, celui du Vexin, mais aussi ce qu’expriment les toiles, en contradiction avec ce qu’écrit Vincent à son frère Théo. Une impression de transcendance qui échappe au destin de l’artiste. […] Dans la dernière salle, le fameux « Champ aux corbeaux » qui voisine avec « Champ de blé sous des nuages d’orage » et « Paysage au crépuscule » émeuvent... »