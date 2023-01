Concerts à la Fondation Louis Vuitton

YUNCHAN LIM

2 février 2023 à 20h30

Adès – Bach – Beethoven

La valeur n’attend pas ! A 18 ans seulement, le Coréen Yunchan Lim a remporté la Médaille d’or à la dernière édition du Concours International Van Cliburn en juin 2022. Il a également obtenu deux prix spéciaux au terme d’une finale avec orchestre dirigée par Marin Alsop – qui occupait par ailleurs la présidence du jury.

Formé à l’Université des Arts de Séoul auprès de Minsoo Sohn, sous la conduite duquel il poursuit ses études, Yunchan Lim séduit les commentateurs par un mélange de force et de finesse, d’engagement et de raffinement poétique.

L’Auditorium de la Fondation Louis Vuitton accueille son premier récital parisien. Il jouera les 15 Inventions à trois voix BWV 787-801 de Jean-Sébastien Bach, rarement données en récital, suivies des Bagatelles op. 33, avant que les puissantes et visionnaires Variations op. 35 « Eroica » ne concluent le récital.

