Carte Postale : la Cathédrale de Lisbonne

Cathédrale Santa Maria Maior de Lisbonne :

Empruntons toujours ces petites rues pavées, au sud de la ville, non loin du Tage, pour arriver en face de la cathédrale, passons par la « largo da Sé », levons la tête et vous voici non pas en face d’une forteresse médiévale mais bien de la cathédrale Santa Maria Maior.

La plus ancienne église de Lisbonne

Vers 1147, le roi du Portugal Alphonse Henri, aidé des croisés, va reprendre la ville aux mains des musulmans, détruire la grande mosquée et bâtir une église à sa place. Elle sera fortifiée et pour cela, on fait appel à deux maîtres français : Robert et Bernard, bâtisseurs déjà de la cathédrale de Coimbra. Santa Maria Maior, c’est deux tours médiévales, couleur sable, reliées par une rosace, surmontées de créneaux, elle est donc de style roman. Mais le roman ne sera pas le seul. Gothique, baroque ou encore rococo, les styles vont s’ajouter au fur et à mesure des reconstructions. La cathédrale a été aussi victime des multiples tremblements de terre dont le séisme de 1755. Elle a donc été réaménagée à des périodes différentes.

Cette cathédrale a des légendes et des histoires chères aux Lisboètes

A commencer par son baptistère, situé à gauche lorsque vous entrez dans Santa Maria Maior. Selon la légende, Saint Antoine de Padoue y aurait été baptisé en 1195. En vous approchant, vous verrez des azulejos, les carreaux de céramique typique du Portugal, représentant Saint Antoine de Padoue parlant à des poissons ! Il existe une autre légende, cette fois avec Saint Vincent, saint patron de la ville. Elle dit que le corps du saint est arrivé dans la capitale, dans une barque conduite par deux corbeaux qui, après avoir accompagnés la dépouille du martyr, se sont installés dans les tours de la cathédrale. C’est pourquoi sur l’écusson de la ville de Lisbonne figure ces deux corbeaux et une barque. Le cœur de Saint Vincent est conservé dans un coffret dans la cathédrale ! C’est une visite incontournable pour tous ceux qui passent à Lisbonne, un symbole de foi, de grandeur, un écrin d’histoire du Portugal.