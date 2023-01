Benoît XVI et la cathosphère

Benoît est mort samedi 31 décembre. Il a passé huit ans sur le trône de Saint Pierre, un pontificat qui a marqué de nombreuses personnalités engagées. Grégory Turpin, Frère Paul-Adrien ou encore Steven.J Gunnell lui rendent hommage.

Le frère Dominicain Paul Adrien a choisi de revenir sur la vie de Benoît XVI via sa chaîne YouTube, notamment sur les controverses qui ont agité son pontificat. « Certainement ce fut un grand pape, c’est mon point de vue et je suis fier de le partager mais peut-être a-t-il aussi été trahi ? ». Sans vouloir polémiquer, le frère Paul-Adrien est revenu sur les accusations de nazisme, Vatileaks ou encore la relation du pape François et du pape émérite :

Pour Antoine Auclair, du groupe Hopen, « ce théologien incarnait une foi vivante et simple, il ne s’opposait pas aux sphères théologiques mais cherchait la vérité (…) il représente une forme de continuité entre Jean-Paul II et le pape François. Benoît XVI était expert lors du Concile Vatican II, il représentait une figure marquante de ce siècle. » explique-t-il. Marqué par la renonciation de sa charge, Antoine évoque l’espérance qui transparaissait de ce pape : « il montrait beaucoup d’espérance, il est parti comme un grand-père qui meurt de vieillesse, il est parti de manière apaisée.«

Pour d’autres artistes, le pape émérite leur a permis de devenir des adultes à l’image du chanteur Grégory Turpin : « Saint Jean-Paul II était le pasteur de mon adolescence, mais c’est Benoît qui m’a fait entrer dans l’âge adulte, qui m’a transmis la douceur et l’intelligence de la foi.(…) je suis sûr qu’il est maintenant dans la Gloire » écrivait-il dans un hommage sur son compte Facebook.

Pour d’autres Benoît XVI a été synonyme de rencontre avec Dieu. Si Steven Gunnell a fait une première rencontre avec Dieu pendant le pontificat de Saint Jean-Paul II, c’est avec Benoît XVI que cette foi s’est concrétisée. Marqué par son passage en France en 2008, « l’année de mon mariage » glisse l’artiste, « j’avais une foi sensible de ressenti, au moment du mariage cette grâce m’a été retirée, j’ai compris que je devais passer à l’âge adulte ». C’est Benoît XVI qui lui permettra. Le fondateur de Krea Film-Makers est également revenu sur les derniers années du pape émérite : « « J’ai compris sa démission de la charge pontificale mais j’étais triste. Ratzinger a poursuivi sa spiritualité moniale après sa démission. »

Les funérailles de Benoît XVI ont été célébrées ce jeudi 5 janvier sur la place Saint Pierre suivie de son inhumation dans la stricte intimité. A l’image d’un pape qui aura marqué les foules par son humilité.