Réforme des retraites, guerre en Ukraine, les dérives sectaires, les violences sexuelles dans l’Eglise et la liberté d’expression en F1/ Au cœur de l’actu #22

Reforme des retraites : stop ou encore ?

L’examen de la réforme des retraites se poursuit au Sénat. Jeudi 9 mars, les sénateurs ont adopté le report à 64 ans de l’âge de départ mais avancent depuis laborieusement. Suspensions de séance, multiplication des rappels au règlement, accusations d' »insincérité », ils ont mis plus d’une heure à entamer l’examen de l’article 9 de la réforme, relatif à la pénibilité. Avec encore 1.120 amendements à examiner, la chambre haute devra mettre les bouchées doubles pour pouvoir voter la réforme d’ici dimanche à minuit. Le vote de l’article sur le report de l’âge à 64 ans « ne change rien dans la détermination et les mobilisations », a de son côté averti Philippe Martinez. Il a fustigé « l’indifférence » et le « mépris » du pouvoir, Emmanuel Macron ayant opposé une fin de non-recevoir à l’intersyndicale qui avait demandé mardi à être reçue « en urgence » à l’Élysée. Les huit principaux syndicats et cinq organisations de jeunesse ont adressé par écrit cette demande au chef de l’État, jugeant que le silence de l’exécutif face au mouvement social posait un « grave problème démocratique ». L’intersyndicale a appelé à deux nouvelles journées de mobilisation: la première dès samedi, la suivante mercredi 15 mars, jour de la commission mixte paritaire. C’était au menu du Grand Débat de vendredi 10 mars.

Le travail, une aliénation ?

Cette réforme des retraites nous invite à réfléchir au sens du travail, vécu par une partie de l’opinion comme une aliénation dont il faut se libérer, et aussi à celle de la représentation et du contrat social. C’est l’analyse que propose le philosophe Jean-Paul Jouary, Grand Témoin de Louis Daufresne ce lundi 6 mars.

Guerre en Ukraine : et si Bakhmout tombe ?

Le président Volodymyr Zelensky a ordonné, lundi 6 mars, à l’armée ukrainienne de renforcer la défense de la ville de Bakhmout, épicentre des combats dans l’est du pays, réfutant les spéculations sur un retrait face aux troupes russes qui tentent depuis des mois d’encercler cette ville symbole. Les troupes russes ont progressé ces dernières semaines au nord et au sud de la ville, coupant trois des quatre routes d’approvisionnement ukrainiennes. Pour Samuel Pruvot, rédacteur en chef à Famille Chrétienne, Bakhmout est le symbole d’une guerre totale. Il s’est rendu à Lviv à Noël pour assiter à l’enterrement d’un jeune tombé à Bakhmout.

Guerre en Ukraine : les ONG toujours mobilisées

Le début de la guerre en Ukraine avait entrainé de nombreux appels aux dons d’ONG pour aider la population locale. Une mobilisation qui tend à s’émousser. L’Ordre de Malte soutient une vingtaine de projets et son président Cédric Chalret du Rieu revient de Pologne et de l’ouest de l’Ukraine où il a pu mesurer les besoins mais aussi l’état d’esprit de la population. Il témoignait au micro de Louis Daufresne mercredi 8 mars :

Dérives sectaires: des assises pour établir une «feuille de route pluriannuelle »

La secrétaire d’Etat chargée de la Citoyenneté, Sonia Backès, a appelé à un « changement d’échelle » dans la lutte contre les dérives sectaires en ouvrant des assises qui ont pour objectif d’établir une « feuille de route pluriannuelle ». Ce rendez-vous, qui se tient au ministère de l’Intérieur jusqu’à ce vendredi 10 mars, a lieu quatre mois après la publication du dernier rapport de la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes), un organisme rattaché au ministère. Ce dernier alertait, entre autres, sur une hausse de près de 50% des signalements reçus entre 2015 et 2021.

Premier rapport pour l’Instance nationale indépendante de reconnaissance et de réparation (Inirr)

Parmi les quarante-cinq recommandations, du rapport Sauvé, figuraient la reconnaissance et la réparation des personnes victimes de violences sexuelles dans l’Eglise. C’est la mission de l’Inirr qui propose des réparations aux victimes de prêtres ou laïcs dans les diocèses, établissements ou mouvements de jeunesse catholiques, etc, (à l’exception des congrégations) depuis sa création lors de l’assemblée plénière des évêques de France à Lourdes le 8 novembre 2021. « En 2022, 131 décisions de réparation financière ont été rendues par le collège” de l’instance indique le rapport, “le montant moyen de la réparation financière est de 38 000 euros. » Xavier Dupont est un des bénévoles de ce collège, chargé d’étudier les demandes de réparations, il est revenu sur la publication de ce premier rapport et sur l’accompagnement proposé par l’Inirr au micro de Marie-Leïla Coussa.

F1 : les pilotes censurés ?

Dimanche 5 mars s’ouvrait le championnat du monde de F1 à Bahreïn avec la victoire dans un fauteuil de Max Verstappen sur sa Red Bull et le podium d »‘un revenant, le double champion du monde Fernando Alonso. Une saison qui s’annonce haletante mais avec une ombre au tableau : la nouvelle directive de la Fédération internationale de l’automobile (FIA). Elle limite drastiquement la liberté d’expression. Pour en parler Jean-Louis Moncet, commentateur historique de la F1, était l’invité du Bloc-Notes média de Louis-Marie Picard :