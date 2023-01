Le général Pierre de Villiers, la réforme des retraites, l’index des chrétiens persécutés, Sœur André et l’avenir des stations de ski – Au cœur de l’actu #16

Lettres à la jeunesse de France

Ancien chef d’État-Major des armées, le général Pierre de Villiers s’adresse à la jeunesse dans son dernier ouvrage, « Paroles d’honneur : Lettres à la jeunesse« (Fayard). Il souhaite transmettre aux jeunes ce qu’il a vu et appris pendant sa carrière militaire, où l’on s’instruit pour vaincre à travers le courage, le devoir, la fidélité. Il était l’invité, mardi 17 janvier, du Canap’ de la Rédac’ :

Il était également le Grand Témoin de Louis Daufresne :

Quelle retraite pour les ministres des cultes ?

Saviez-vous qu’il existe une caisse d’assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes (CAVIMAC) ? Fondée en 1978, la Cavimac est soumise au régime général. La caisse est inter-cultuelle, les religieux catholiques ne sont pas les seuls à cotiser, l’ensemble des cultes le font. « Nous avons un conseil d’administration incroyable, l’ensemble des cultes sont représentés. Il y a un bouddhiste, un évêque, un imam, des protestants, c’est un lieu interreligieux par nature » constate Laurent Varnier, directeur général de la CAVIMAC, « c’est un lieu où les religions échangent sur un domaine commun : leur protection sociale. » Il était l’invité du Témoignage du Jour au micro de Louis Daufresne :

La doyenne de l’humanité rappelée à Dieu

Doyenne de l’Europe, puis doyenne de l’humanité, la Française sœur André s’est éteinte dans son sommeil. Au crépuscule d’une vie marquée jusqu’au bout par le goût des autres et un humour ravageur, le paradis ne pouvait attendre. « Je ne m’ennuie jamais parce que je prie tout le temps » confiait sœur André, Lucile Randon à l’état civil, dans une vidéo d’octobre 2021 avec le youtubeur Thibo Inshape. Celle qui est devenue Sœur André en hommage à son grand frère, n’avait pas peur de la mort. Elle l’attendait même, « je pense que le bon Dieu tiendra compte des efforts que j’ai fait pour le servir. »

1 chrétien sur 7 persécuté dans le monde

Plus de 360 millions de chrétiens ont été « fortement persécutés et discriminés » en raison de leur foi dans le monde en 2022 et la Corée du Nord est le pire pays pour les chrétiens, selon le rapport de l’ONG Portes ouvertes. Son directeur Patrick Victor est venu détailler cet index, publié tous les ans, dans le Grand Témoin de Louis Daufresne :

Les stations de ski vont-elles fondre comme neige au soleil ?

Et si le réchauffement climatique ne nous permettait plus de skier ? Il y a quelques semaines, les professionnels alertaient sur le manque de neige dans les domaines skiables. En janvier, la pluie, le redoux et les températures printanières ont entrainé la fermeture de près de la moitié des stations de skis en France. Si la neige est de retour cette semaine, le taux d’enneigement dans les stations est devenu un marronnier dans la presse. Pourra-t-on encore skier dans les prochaines années ? Guillaume Woznica, météorologue, qui présente la météo sur la chaîne d’information LCI, Alexandre Maulin, président de Domaines Skiables de France et Fabrice Mielzarek, directeur de l’Office Municipal du Tourisme de Villard-de-Lans, étaient les invités de Marie-Ange de Montesquieu dans En Quête de Sens :