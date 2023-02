Alep ravagée, crise climatique et modèle de développement à repenser et le tropisme méditerranéen de François

Alep, à terre

« Aujourd’hui, on demande aux habitants de quitter leur domicile » alarme Jala Kebbe sur les séismes qui ont touché le sud de la Turquie et la Syrie. La Turquie a déjà fait face à de multiples tremblements de terre et séismes dans le temps selon cette chrétienne syrienne. Cette invitée du Témoignage du Jour revient sur ce contexte de crise et sur le manque d’aide.

Crise climatique, comment penser notre modèle de développement ?

« On en est maintenant au sixième rapport du GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat) » explique Marie-Noëlle Woillez dans le Grand Témoin. Cette spécialiste du climat donne les causes du changement climatique et alarme sur un modèle sociétal à repenser.

L’Église catholique va-t-elle rebondir à partir des pays du sud ?

Le Pape François n’a pas dit qu’il ira en France mais bien « qu’il ira à Marseille » prévient Denis Lensel quand à la venue du Saint-Père en septembre prochain à Marseille.

Ce journaliste vante un dynamisme de l’Église catholique majoritaire dans ces pays du Sud.

« Le pape François a nommé il y a trois, quatre ans, à la tête du service de la congrégation pour l’évangélisation des peuples le Cardinal Luis Antonio Tagle » rappelle l’invité de la Question du Jour.