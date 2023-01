Abus sexuels dans l’Église, la haute montagne et le discours reconstitué du 18 juin

Abus sexuels dans l’Église

Le frère dominicain Nicolas Tixier, récemment réélu prieur de la province de France témoigne d’une enquête confiée à une commission indépendante, afin d’identifier un système d’emprise conçu par les deux frères Philippe.

Le dominicain témoigne sur « l’affaire les dominicains face au scandale des frères Philippe » et vente le travail d’enquête mené par la CIASE pour une « grande recherche de la vérité de la part de l’Église. »

L’association 82 4000 et la haute montagne

Idir Augustin, ambassadeur de l’association 82 4000 témoigne de son expérience au sein de cette association. Passé d’une grande précarité à membre d’une association de haute montagne, cet ambassadeur se confie et partage son insertion sociale marquée par une ouverture aux métiers de la montagne.

L’appel du 18 juin

Charles-Henry Groult, chef du service vidéo au Monde, a pu reproduire l’appel jamais enregistré du 18 juin du général De Gaulle avec l’aide d’historiens et de l’IRCAM. Il partage la complexité de cette retransmission et la volonté éthique d’être au plus proche de l’histoire.