4 ans après, le cœur de Notre-Dame bat toujours

Notre-Dame brûle le 15 avril 2019, les flammes dévorent la « Forêt », longue de 100 mètres et construite entre 1220 et 1250. La flèche tombe, emportant une partie de la voute. Paris est défiguré, ses habitants hagards. Pourtant Notre-Dame doit renaître, si bien qu’à peine les dernières braises noyées, Emmanuel Macron annonce que la cathédrale retrouvera son enveloppe en 2024. Depuis que le compte à rebours a été lancé, il a fallu consolider avant de restaurer. Démonter l’échafaudage existant avant l’incendie et menaçant, par son poids, l’édifice. Décontaminer le parvis, l’intérieur de la cathédrale, touchés par le plomb fondu. Le drame a déclenché un élan de solidarité dans le monde entier, permettant de récolter près de 846 millions d’euros.

Les travaux avancent

Pour la reconstruction, il a toujours été question de rebâtir à l’identique. Si la flèche est actuellement en train d’être assemblée, son tabouret (80 tonnes) sera achevé ce samedi 15 avril. A l’intérieur, le nettoyage simultané des murs, des décors peints et des voûtes, d’une superficie de 42.000 m2, est bien « avancé« , selon l’établissement public. La repose du grand orgue, nettoyé et restauré par trois ateliers en Corrèze, dans l’Hérault et le Vaucluse, a démarré. Ses 8.000 tuyaux seront remontés un par un. Il n’a pas été endommagé par les flammes, ni par l’eau utilisée par les pompiers mais a été recouvert de poussières de plomb quant aux 39 baies hautes de la nef, du chœur et du transept, ainsi que les vitraux de la sacristie, ont eux aussi été nettoyés et restaurés. Depuis novembre et jusqu’à la fin de l’année, les maçons-tailleurs de pierre remontent progressivement les murs et voûtes effondrés. La réparation des charpentes médiévales est également en cours. Témoignages à réécouter dans En Quête de Sens de ce vendredi 14 avril.

L’âme de la Cathédrale

Avec la reconstruction, la question du réaménagement à l’intérieur de la cathédrale est centrale. Comment faire la part entre les catholiques célébrant le culte et les touristes visitant l’église dans le réaménagement de Notre-Dame de Paris ? Analyses dans le Grand Débat de Louis Daufresne.

Pour le père Yves Combeau, dominicain, pour que l’âme de la cathédrale réinvestisse l’édifice, il faut que les catholiques se mobilisent. « L’âme de Notre-Dame va d’abord consister à lui rendre sa nature de lieu de prière et conserver sa nature de lieu publique, ouvert à tous. (…) Il faut que les parisiens redonnent son âme à cette église, autrement dit, il faut que nous nous en servions. Il y a un vrai effort à faire de la part du clergé mais aussi des fidèles. Il faut que nous nous donnions rendez-vous à Notre Dame. » Sa méditation est à retrouver dans Oxygène.