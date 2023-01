14e Nuit des Témoins : « Le martyre n’est pas qu’une histoire du passé »

Lors de cette soirée, un hommage sera rendu aux quinze chrétiens (prêtres, religieux et religieuses) tués dans l’année 2022 en raison de leur foi. Trois invités témoigneront de la situation des chrétiens en Birmanie, Haïti et au Tchad.

« Notre projet, c’est d’abord de rendre hommage à tous les chrétiens souffrants dans le monde et tout spécialement aux martyrs » explique Benoît de Blanpré. Invité du Témoignage du Jour, le directeur de l’AED rappelle que le martyre « n’est pas qu’une histoire du passé, il y a des chrétiens aujourd’hui qui vivent leur foi au risque de leur vie et certains meurent. » Venus de Birmanie, d’Haïti et du Tchad, ils témoigneront « pour nous dire que la vie chrétienne est parfois rude mais aussi nous parler de leur espérance, la certitude que Dieu est présent à leur côté. » indique Benoît de Blanpré.

Mgr Edmond Djitangar, archevêque de N’Djamena (Tchad) est l’un d’eux. Au micro de Louis Daufresne, ce jeudi 26 janvier, il a dénoncé la montée de l’extrémisme dans son pays, « une montée tacite, pas explicite » précise-t-il. « Le Tchad est un pays laïc et les gouvernements, qui se succèdent, tentent de garder cette laïcité ». Confronté à la montée de l’extrémisme religieux, notamment avec Boko Haram, l’archevêque de N’Djamena entend continuer d’utiliser la voix de l’apaisement et du dialogue : « Nous ne serons jamais tentés par la violence armée, nous luttons pour la reconnaissance des droits humains. » En cause, la menace larvée contre la liberté religieuse – particulièrement à l’encontre des chrétiens – qui essaime dans la société tchadienne.

Retrouvez également les témoignages de soeur Marjorie Boursiquot, religieuse salésienne haïtienne, qui témoignera lors de la veillée et de Natalie Chambon, responsable communication et évènementiel à l’AED, L’Aide à l’Eglise en Détresse. Elles étaient les invitées de Marie-Leïla Coussa dans Rencontre :