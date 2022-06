Suspension inattendue des ordinations à Fréjus-Toulon – Mgr Dominique Rey : « nous accueillons cette demande à la fois dans la douleur et la confiance »

À la demande du Vatican, et sans explications officielles, aucun prêtre ne sera ordonné à la fin du mois de juin dans le diocèse de Fréjus-Toulon. Une décision qui fait suite une « visite fraternelle » conduite, ces derniers mois, par l’archevêque métropolitain de Marseille, Mgr Jean-Marc Aveline, qui sera créé cardinal le 27 août prochain.

Dans un communiqué, l’évêque, Mgr Dominique Rey, a aussitôt évoqué des questions soulevées par plusieurs dicastères sur la « restructuration du séminaire » de la Castille et la « politique d’accueil du diocèse ». Il a par ailleurs dit accueillir cette décision du Saint-Siège « à la fois dans la douleur et la confiance », notamment pour les séminaristes qui s’apprêtaient à être ordonnés prêtres. « Nous aurons à cœur de les porter dans la prière et de continuer à les accompagner dans leur cheminement. Je vous encourage chacun à prier aussi pour notre diocèse, en attendant que puisse s’éclaircir la situation pour le bien de tous ».

Cette décision, rare, est d’autant plus surprenante que le diocèse de Fréjus-Toulon, qui célèbre son centenaire cette année, est l’un de ceux qui suscite le plus de vocations sacerdotales en France. Le 26 juin prochain, devaient ainsi être ordonnés quatre nouveaux prêtres et six diacres.