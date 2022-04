Le sens de la Semaine Sainte : « La sainteté, c’est l’accueil de la miséricorde »

La Semaine Sainte, ça veut dire quoi pour vous ? C’est la question que nous pose Marie-Ange de Montesquieu dans En Quête de Sens, en ce Lundi Saint, au lendemain de la messe des Rameaux.

« La Passion, c’est Dieu qui vient se révéler : c’est mystérieux la souffrance de l’homme-Dieu », souligne le Père Guy-Emmanuel Cariot

Interrogé sur le sens de la Semaine Sainte, le Père Guy-Emmanuel Cariot, répond qu’à ses yeux, le plus grand des mystères se déroule à Gethsémani. « Jésus est dans une sorte de tentation », explique-t-il, « c’est Dieu qui est tenté directement, et Judas est au cœur de cette tentation ». Et il ajoute :« cela semble rendre comme vain le sang que le Christ va livrer ».

Pour le Père Guy-Emmanuel Cariot comme pour le Père Xavier Lefebvre, il faut « éviter un dolorisme stérile ». « Quand on contemple le chemin de Croix, on a tendance à plaindre Jésus, mais il ne faut pas oublier qu’il y a aussi une certaine joie, car il est en train de nous sauver en faisant cela ». « Le Semaine Sainte nous enseigne nous enseigne que nous passons du bonheur à la béatitude en accueillant la miséricorde de Dieu, la miséricorde qui vient d’un autre », affirme le père Lefebvre. Un sentiment que partage Tugdual Derville : « la quête de bonheur est une ascèse », dit-il, « on va chercher dans le service des autres de quoi se trouver soi-même ».

« On se trouve en se donnant », déclare Tugdual Derville

Pour Tugdual Derville, « l’enjeu de cette Semaine Sainte, c’est de rester à regarder cette croix sans y comprendre grand-chose et de se laisser saisir et inspirer par l’Esprit Saint… Plus je vais rester devant cette croix, plus je vais descendre au fond, et plus la joie de la Résurrection va être percutante ».

« Jésus nous aime bûche »

Dès lors, la grande question de cette Semaine Sainte doit être la suivante, souligne le Père Xavier Lefebvre : « où suis-je moi dans cette Passion, où suis-je sur le chemin de la Croix ? »… Suis-je dans Véronique, Simon de Cyrène, Pierre, Jacques et Jean face à la Divine Miséricorde ?

« La miséricorde de Dieu s’exerce jusqu’au bout en laissant la liberté à chacun de s’exprimer pour ou contre le Christ », explique le Père Xavier Lefebvre

Les invités de Marie-Ange de Montesquieu :

Père Guy-Emmanuel Cariot, recteur de la basilique Saint-Denys d’Argenteuil et prêtre exorciste. Il publie « Revêtir le Christ » (Mame)

Tugdual Derville, engagé depuis près de 40 ans dans le monde associatif au service des plus fragiles. Il est co-initiateur du Courant pour une écologie humaine et publie « Nouvelles recettes de bonheur – 71 actions d’écologie humaine » (Emmanuel)

Père Xavier Lefebvre, Curé de la Paroisse Saint Augustin