Migrants, le plaidoyer inclusif de François

« Construire l’avenir avec les migrants et les réfugiés ». C’est le thème choisi par le pape pour la 108ème Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié, célébrée ce 25 septembre 2022.

« Construire avec », c’est le cœur de ce message, parce que « l’avenir commence aujourd’hui, et il commence avec nous » explique le pape François dans une vidéo postée en amont de cette journée. Interrogeant sur les décisions à prendre « dès maintenant pour construire un avenir inclusif et meilleur pour tous », le Saint-Père a également rappelé que les jeunes devaient être « les protagonistes de ce nouveau départ ».

Inclusif ?

Dans sa lettre, publiée sur le site du Vatican, le souverain pontife précise que personne ne doit être exclu car le projet de Dieu est inclusif et « place les habitants des périphéries existentielles au centre. Parmi eux, on compte beaucoup de migrants et de réfugiés, des personnes déplacées et des victimes de la traite. La construction du Royaume de Dieu se fait avec eux, car sans eux, ce ne serait pas le Royaume que Dieu veut. L’inclusion des plus vulnérables est une condition nécessaire pour y obtenir la pleine citoyenneté ».

Rappelant la nécessité de l’accueil, le pape explique que » l’arrivée de migrants et de réfugiés catholiques offre une nouvelle énergie à la vie ecclésiale des communautés qui les accueillent. Ils sont souvent porteurs de dynamiques revitalisantes et animateurs de célébrations vibrantes. Le partage de différentes expressions de foi et de dévotion représente une occasion privilégiée de vivre plus pleinement la catholicité du peuple de Dieu. »

Le pape conclut en appelant à construire cet avenir dès aujourd’hui et « commence avec chacun de nous. Nous ne pouvons pas laisser aux générations futures la responsabilité des décisions qui doivent être prises maintenant pour que le projet de Dieu sur le monde puisse se réaliser et que son Royaume de justice, de fraternité et de paix arrive. »

💌 Lire l’intégralité de la lettre du Pape