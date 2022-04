Mgr Ulrich, nouvel archevêque de Paris

Aux Lillois, Monseigneur Ulrich adresse le message suivant : « J’ai aimé les magnifiques événements vécus ensemble : les années « centenaire du diocèse » qui lui ont donné, je crois, plus de cohésion notamment autour de la cathédrale comme église-mère, avec les fêtes et les confirmations ; les visites pastorales thématiques de la catéchèse, celle des quartiers populaires avec le beau rassemblement « Osons la Fraternité » à la Maison Paul VI, et celle des équipes d’animation paroissiale ; le concile provincial vécu avec les diocèses d’Arras et de Cambrai qui a ouvert, au milieu du sentiment général de la diminution de nos forces et de notre influence dans la société, des perspectives nouvelles.»

Le nouvel archevêque de Paris confie sa joie d’être envoyé servir l’Église qui est à Paris : « Et c’est déjà comme à des amis que je m’adresse à vous, parce que l’appel que j’ai reçu de l’Église de venir à Paris pour y exercer mon ministère, vient du Christ lui-même qui se présente toujours comme l’ami de tous, en tout temps et en tout lieu. Je viens à vous avec « la joie de croire » qui est ma devise depuis longtemps. »