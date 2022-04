Le 140 de la rue du Bac : « c’est le plus grand sanctuaire du monde car la médaille va partout »

Louis Daufresne nous emmène au cœur de la chapelle Notre-Dame de la Médaille Miraculeuse à Paris. Visite et histoire de ce lieu unique au monde avec son recteur, le Père Alexis Cerquera. Colombien d’origine, le Père Alexis Cerquera n’est pas vraiment dépaysé, lui qui est à la tête du sanctuaire de la rue du Bac depuis…

Colombien d’origine, le Père Alexis Cerquera n’est pas vraiment dépaysé, lui qui est à la tête du sanctuaire de la rue du Bac depuis 2019. Il connaît la médaille depuis longtemps, et pour cause : ses parents habitent une ville où il y a une réplique du sanctuaire tenue par les Filles De la Charité. « Le modèle architectural de la chapelle a été reproduit un peu partout dans le monde », explique-t-il. Au centre, on retrouve toujours l’image de la Vierge aux rayons.

Chaque année, 3 millions de personnes visitaient la chapelle, avant la pandémie, désormais 300 mille pèlerins passent par ce lieu unique à Paris. C’est le 3ème lieux catholiques visité en France après Notre-Dame et le Sacré-Cœur. Parmi les plus fervents : les Brésiliens, les Japonais et les Italiens.

« C’est le plus grand sanctuaire au monde, cela peut surprendre quand on voit l’espace, mais le sanctuaire c’est la médaille et la médaille ça va partout » Le Père Alexis Cerquera, recteur

Discrète, nombre d’habitants du quartier n’y ont jamais mis les pieds : « c’est petit, accueillant et toujours beau », affirme le Père Alexis Cerquera.