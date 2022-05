Elections : existe-t-il un vote catholique ?

Ancien vicaire général de l’archidiocèse de Paris, aujourd’hui curé à Lille, Mgr Benoist de Sinety s’était distingué dans la capitale par son engagement au côté des migrants, après avoir été responsable des étudiants pendant onze ans. Puis il a quitté la capitale et ses turbulences pour refaire sa vie à Lille. Il est l’une des voix qui comptent parmi les clercs qui aiment participer au débat public. La campagne électorale est un moment où les catholiques sont toujours courtisés, même si leurs rangs sont plus clairsemés. La politique est source de malentendus car ses règles du jeu sont peu compatibles avec la démarche des hommes de foi, et la fidélité qu’elle suppose à une ligne de vie. Faute d’avoir prise sur elle, les religieux se situent toujours en surplomb, essayant d’éclairer la cité de leurs lumières évangéliques. Cela passe cette fois par un éloge de la fraternité et un zoom sur nos 7 péchés capitaux.