Une rencontre dans l’histoire

Discours présidentiel, le roi Pelé, et des gestes de honte., c'est dans le bloc-notes média chaque lundi dans la matinale.

Le président de la République Emmanuel Macron tenait à réconforter les Bleus après la défaite des tricolores face à l’albicéleste.

L’un des plus grands footballeurs de la planète, le roi Pelé a voulu commenter cette prestation finale de Coupe du monde : « Aujourd’hui, le football continue de raconter son histoire, comme toujours, d’une manière passionnante. Messi remporte sa première Coupe du monde, comme sa trajectoire le méritait. Mon cher ami, Mbappé, a marqué quatre buts en finale. Quel cadeau c’était de regarder ce spectacle pour l’avenir de notre sport. Et je ne pouvais manquer de féliciter le Maroc pour cette incroyable campagne. C’est génial de voir l’Afrique briller. Félicitations Argentine ! Il est certain que Diego [Maradona] sourit maintenant. »

Comment terminer sans parler du portier argentin Emiliano Martinez qui sort un mondial de grande classe dans le jeux tout à l’inverse des valeurs véhiculées après le sacre de sa sélection.

Le sacre mondial de l’albicéleste rends des millions de supporters argentins heureux mais montre les limites du chambrage dans le monde du sport.