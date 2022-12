L’arbre de la discorde

Une discorde à Angoulême autour de la plantation d’un arbre sur le parvis de la cathédrale.

La DREAL (direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement) recommandait la plantation d’un arbre sur le parvis de la cathédrale d’Angoulême. Levée de boucliers suite à l’annonce en faveur d’une sécurité des piétons.

Cathédrale Saint Pierre de Angoulême #France A partir du XIe siècle, avec transformation et restauration. Au 19ème siècle, les tours, le fronton supérieur et la porte principale ont été ajoutés. Tout le reste est purement roman. #architecture @RousseauAgnes pic.twitter.com/6kgJPlFbVY — Miguel Calabria (@MiguelCalabria3) July 13, 2020

« Pour le diocèse, le parvis est déjà trop petit avec l’installation du « circuit des remparts » empiétant l’espace chaque année. » Mgr Hervé Gosselin, évêque d’Angoulème. « On a une façade magnifique, ce serait dommage d’en gâcher la vue, le parvis de la cathédrale n’est déjà pas d’envergure. » prévient-il.

Conséquences, le végétal gâcherait la vue de la façade restaurée et pourrait créer des accidents vis-à-vis des usagers de la route et des écoliers, lycéens. La Mairie et le Diocèse travaillent main dans la main depuis plus de deux ans afin de préserver ce lieux historique. L’enjeu pour les deux partis, garder la main verte.